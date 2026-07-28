Nu avea bani de perdele, iar acum FIFA i-a premiat cel mai frumos gol de la Mondial

Sidny Lopes Cabral (23 de ani), internațional din Capul Verde și jucător al lui Trabzonspor, a fost desemnat de FIFA autorul celui mai frumos gol de la Cupa Mondială 2026. Distincția a venit după reușita spectaculoasă din partida cu Argentina, încheiată cu scorul de 2-3 după prelungiri.

Naționala Capului Verde, una dintre surprizele competiției

Selecționata africană a trecut de faza grupelor și a reușit să le pună mari probleme unor adversari de top, precum Spania și Argentina, fără să piardă în timpul regulamentar împotriva niciuneia dintre ele. În duelul cu Argentina, scorul a fost 1-1 la finalul celor 90 de minute, iar partida a intrat în prelungiri.

Sud-americanii au trecut din nou în avantaj, însă Sidny Lopes Cabral a readus speranțele echipei sale printr-un gol de excepție. Fotbalistul a șutat din partea stângă a careului direct în vinclul porții apărate de Emiliano Martinez, fără ca portarul argentinian să aibă vreo șansă de intervenție.

Desemnat autorul celui mai frumos gol de la Cupa Mondială 2026 de către FIFA

Deși Argentina s-a impus în cele din urmă cu 3-2, execuția lui Lopes Cabral a fost votată de suporteri drept cel mai frumos gol al turneului, potrivit FIFA. Pe următoarele locuri în clasament s-au aflat Eldor Shomurodov, din Uzbekistan, și Wilson Isidor, reprezentantul statului Haiti.

În ultimii ani, premiul pentru cel mai frumos gol al Cupei Mondiale a mai fost câștigat de jucători precum Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard și Richarlison.

Sidny Lopes Cabral: „Mama a leșinat când marcat!”

„În momentul în care l-am driblat pe adversar, am văzut un culoar și m-am gândit: «Hai să încercăm». Șutez bine cu ambele picioare. Am văzut spațiul liber și am țintit vinclul. Am țintit și am lovit mingea foarte bine. Când am ridicat privirea și am văzut-o îndreptându-se spre vinclu, m-am gândit: «Ce naiba am făcut?». Nu-mi venea să cred. M-am uitat la coechipierii mei, toți țipau, cu mâinile în cap, plini de bucurie.

Am început să alerg fără să mă gândesc. Abia atunci mi-am dat seama că marcasem un gol spectaculos la Cupa Mondială. Toată lumea visează să înscrie la Cupa Mondială, dar să o fac în felul acesta, pe o scenă atât de importantă, împotriva unei echipe atât de puternice, a fost uimitor. Eram cu adevărat fericit.

Înainte de meci, le-am spus mamei și iubitei mele că, dacă voi marca, voi alerga spre ele. Când am ajuns acolo, am văzut-o pe mama plângând, nici măcar nu-și dăduse seama că eram chiar lângă ea. Toată lumea era ocupată să o îngrijească, pentru că leșinase când am marcat!”, a declarat Lopes Cabral.

În urmă cu trei ani juca în liga a cincea și trăia în condiții greu de imaginat

Povestea lui Sidny Lopes Cabral este una dintre cele mai impresionante de la Cupa Mondială 2026. Cu doar trei ani înainte de a urca pe scena celui mai important turneu de fotbal din lume, jucătorul din Capul Verde se lupta cu lipsurile și încerca să își construiască o carieră în ligile inferioare din Germania.

La acea vreme, Cabral evolua în divizia a cincea și avea mari probleme financiare. Locuia într-o cameră modestă, iar pentru că nu își permitea nici măcar perdele, a acoperit geamurile cu saci de gunoi.

În doar câțiva ani, viața sa s-a schimbat complet. A făcut pasul spre fotbalul de performanță, a ajuns la Cupa Mondială alături de naționala statului Capul Verde, iar golul spectaculos marcat împotriva Argentinei i-a adus premiul FIFA pentru cea mai frumoasă reușită a turneului din 2026.