Condamnată la amputație, și-a salvat piciorul în ultimul moment. Semnele unei boli pe care mulți le ignoră

Picioare reci, dureri la mers pe care le punem pe seama vârstei sau răni care refuză să se mai vindece. Ceea ce mulți români consideră „o simplă problemă de bătrânețe” ascunde de multe ori o boală vasculară gravă. O pacientă care se pregătea de amputație și-a salvat piciorul în ultimul moment datorită dr. Viorel Rusu, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul MedLife Brașov. Povestea ei nu este un caz izolat, ci un semnal de alarmă pentru sute de mii de români.

Cifrele alarmante ale bolilor arteriale: O epidemie tăcută

Boala arterială periferică (BAP) este o boală cardiovasculară majoră, fiind principala responsabilă pentru pierderea membrelor inferioare. La nivel mondial, peste 200 de milioane de oameni suferă de această afecțiune, conform unui studiu de referință publicat în literatura de specialitate.

BAP este provocată de îngustarea sau blocarea arterelor care transportă sângele de la inimă către membrele inferioare. Acest proces vascular este provocat de ateroscleroză sau de diverse evenimente tromboembolice, care au ca efect alterarea structurii și funcției aortei, a arterelor din membrele inferioare sau a arterelor viscerale. Persoanele care suferă de diabet au riscul de a dezvolta boala arterială periferică de până la 4 ori mai mare, fiind principala cauză a amputațiilor non-traumatice la nivel global. Dar nu numai ele, ci și persoanele cu ateroscleroză, boala care duce la îngroșarea sau întărirea arterelor și este cauzată de acumularea de placă în mucoasa interioară a unei artere.

Majoritatea cazurilor cu BAP sunt asimptomatice, ceea ce face ca boala să fie descoperită accidental, în timpul unei examinări de rutină.

Pacienta salvată de la amputație, a venit pe propriile picioare la control

Avea 89 de ani locuia singură. Când a intrat în cabinetul dr. Rusu, doamna M. era convinsă că va rămâne fără un picior. Primise deja diagnosticul și recomandarea care urma să-i schimbe viața: amputația. A ales însă să mai ceară o opinie. La consultație, dr. Viorel Rusu, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul MedLife Brașov, nu i-a confirmat verdictul dat amputarea, ci i-a oferit o nouă șansă. După investigații, medicul a decis că membrul putea fi salvat printr-o procedură de rotablație, după care i-a aplicat un stent. Intervenția a reușit, iar câteva săptămâni mai târziu femeia s-a întors la control mergând pe propriile picioare.

„A venit la consultație după ce s-a interesat despre activitatea mea din Franța, având un diagnostic sever. Am intervenit și am putut să-i salvăm piciorul. La control a venit pe propriile picioare”, spune dr. Viorel Rusu.

Povestea acestei femei nu este o excepție. Din contră, este imaginea unei probleme despre care se vorbește prea puțin. ,,Avem o multitudine de pacienți cu astfel de probleme”, susține medicul.

Mii de români ajung târziu la medic deoarece pun simptomele pe seama vârstei, iar când cer ajutor, boala este deja într-un stadiu avansat.

Amputația unui membru poate scurta viața

La fiecare 30 de secunde, undeva în lume se efectuează o amputație de membru inferior din cauza diabetului, arată un studiu.

Pentru pacient, pierderea unui picior înseamnă mult mai mult decât o intervenție chirurgicală. Înseamnă pierderea independenței, recuperare dificilă, risc crescut de depresie și izolare socială.

„Amputația poate scurta foarte mult speranța de viață. Mortalitatea crește semnificativ în următorii ani. Este asociată în 38-45% cu pierderea vieții în decurs de doi trei ani”, avertizează dr. Viorel Rusu.

,,O amputație nu înseamnă doar pierderea unui picior, ci și pierderea autonomiei, depresie, izolare socială. Mobilitatea înseamnă mișcare, iar mișcarea înseamnă viață”, spune dr. Rusu

Mitul „durerii de bătrânețe”: Când trebuie să mergem urgent la medic?

Una dintre cele mai mari greșeli ale pacienților este să creadă că durerea de picioare este absolut normală odată cu înaintarea în vârstă. Medicul Viorel Rusu atrage atenția că amânarea vizitei la chirurgul vascular poate fi fatală pentru salvarea piciorului.

Semnalele de alarmă la care trebuie să fim atenți:

Claudicația intermitentă: Durerea sau cârcelul la nivelul gambei care apare la mers și dispare după câteva minute de repaus.

Durerea sau cârcelul la nivelul gambei care apare la mers și dispare după câteva minute de repaus. Picioarele reci: Senzația permanentă de picioare reci sau modificarea culorii pielii (paloare sau cianoză/învinețire).

Senzația permanentă de picioare reci sau modificarea culorii pielii (paloare sau cianoză/învinețire). Durerea în repaus: Dureri severe de picioare care apar noaptea, în pat, și care îi obligă pe pacienți să lase piciorul atârnat la marginea patului pentru a calma suferința.

Dureri severe de picioare care apar noaptea, în pat, și care îi obligă pe pacienți să lase piciorul atârnat la marginea patului pentru a calma suferința. Rănile care nu se vindecă: Leziuni mici, bătături sau tăieturi la nivelul degetelor sau călcâiului care stagnează săptămâni întregi.

Rotablația curăță vasul pe interior

„Un pacient care își pierde mobilitatea din cauza amputației sau a durerilor severe suferă un declin rapid al sănătății cardiovasculare și psihice. Cercetările publicate în Journal of the American Heart Association (JAHA) confirmă că rata de mortalitate la 5 ani după o amputație majoră este mai mare decât în cazul multor tipuri de cancer.

Pentru a evita aceste scenarii dramatice, chirurgia vasculară modernă utilizează tehnici minim invazive. Printre acestea se numără rotablația (sau aterectomia rotațională), o procedură avansată prin care plăcile extrem de durabile și calcificate de pe artere sunt măcinate și curățate din interior cu ajutorul unui dispozitiv special cu cap diamantat.

„Practic, funcționează ca o bormașină în miniatură. Are un cap rotativ acoperit cu particule de diamant care macină plăcile calcificate și curăță artera din interior, astfel încât sângele să poată circula din nou”, explică dr. Viorel Rusu.

Un studiu publicat în Cardiovascular Revascularization Medicine a arătat că utilizarea aterectomiei rotaționale în tratamentul leziunilor arteriale calcificate a avut o rată de succes tehnic de 94,5%, cu puține complicații și un risc redus de reintervenție la un an.

Avantajele acestei tehnologii sunt:

Recuperare imediată: Deoarece este o intervenție minim invazivă, pacientul poate călca și poate merge la scurt timp după procedură. Fără tăieturi clasice: Risc redus de complicații infecțioase. Aplicabilă și la tineri, și la vârstnici: Deși bolile vasculare afectează predominant persoanele în vârstă, stilul de viață modern face ca și pacienții tineri cu diabet sau fumători să necesite astfel de intervenții.

Un mesaj care poate salva picioarele: „Nu mai amânați!”

Dacă ar fi să convingă un singur pacient să nu mai amâne consultul medical, mesajul chirurgului vascular Viorel Rusu este clar: faza în care piciorul poate fi salvat fără sechele este scurtă, iar timpul lucrează în defavoarea pacientului.

Rănile mici, picioarele reci și durerea la mers nu sunt semne ale trecerii anilor, ci strigăte de ajutor ale arterelor înfundate. Un simplu consult de chirurgie vasculară și un ecograf Doppler pot face diferența între o viață activă pe propriile picioare și o amputație ce ar fi putut fi prevenită.