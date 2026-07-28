 Constanța, dincolo de sezonul estival. Cum poate turismul de business să transforme orașul într-o destinație activă 365 de zile pe an | adevarul.ro
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Constanța, dincolo de sezonul estival. Cum poate turismul de business să transforme orașul într-o destinație activă 365 de zile pe an

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Deși este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din România, Constanța continuă să depindă în mare măsură de sezonul estival. Provocarea orașului nu mai este doar atragerea unui număr cât mai mare de turiști în timpul verii, ci construirea unei economii capabile să genereze investiții, locuri de muncă și activitate pe tot parcursul anului.

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În acest context, turismul de business începe să capete o importanță tot mai mare. Pentru numeroase orașe din Europa și din lume, conferințele, congresele, întâlnirile de afaceri și expozițiile nu mai reprezintă doar o componentă a industriei ospitalității, ci un instrument de dezvoltare economică. Aceste evenimente atrag vizitatori și în extrasezon, susțin gradul de ocupare al unităților de cazare în timpul săptămânii și generează venituri constante pentru restaurante, transport, comerț și alte servicii locale.

Cunoscut sub acronimul MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), acest segment este considerat unul dintre cele mai valoroase din industria turismului. Participanții la congrese și conferințe au, în general, un nivel al cheltuielilor mai ridicat decât turiștii aflați în vacanță, iar multe dintre evenimente sunt recurente, ceea ce oferă destinațiilor un avantaj important: predictibilitate și continuitate. Nu întâmplător, raportul OECD Tourism Trends and Policies 2026 arată că succesul unei destinații nu mai este evaluat exclusiv prin numărul de vizitatori, ci și prin capacitatea de a genera valoare economică, investiții și locuri de muncă pentru comunitate. Organizația vorbește despre trecerea de la un model bazat pe volum la unul construit în jurul valorii adăugate, al sustenabilității și al unei activități economice distribuite pe tot parcursul anului.

De asemenea, datele OECD arată că turismul a contribuit cu 38,6 miliarde de lei la economia României în 2023 și a susținut peste 364.000 de locuri de muncă. În 2024, România a atras aproximativ 2,4 milioane de turiști străini, însă strategia națională de dezvoltare urmărește creșterea competitivității inclusiv prin diversificarea produselor turistice și dezvoltarea unei activități pe tot parcursul anului.

De ce Constanța pornește cu un avantaj

Constanța dispune deja de o serie de atuuri pe care puține orașe din România le reunesc în același loc. Este cel mai mare port al țării și unul dintre cele mai importante din regiunea Mării Negre, beneficiază de o infrastructură hotelieră dezvoltată, de acces la aeroport, găzduiește un important centru universitar și este deja un brand turistic consacrat. Din această perspectivă, provocarea nu este construirea unei noi destinații, ci extinderea rolului pe care orașul îl joacă în economia regională.

În același timp, profilul economic al Constanței oferă premise pentru dezvoltarea unor evenimente dedicate unor domenii precum transportul și logistica, economia maritimă, energia, tehnologia, sănătatea, educația sau comerțul internațional. Experiența altor destinații arată că succesul în industria MICE nu este determinat doar de existența unor centre de conferințe, ci și de prezența unor sectoare economice puternice, capabile să genereze conținut relevant și să atragă participanți.

Primele semnale sunt deja vizibile. În ultimii ani, orașul a găzduit un număr tot mai mare de congrese medicale, conferințe universitare și evenimente dedicate mediului de afaceri. Chiar dacă piața locală este încă într-un proces de maturizare, această diversificare indică o schimbare de direcție și o reducere treptată a dependenței exclusive de sezonul estival.

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Ce arată exemplele internaționale

Orașele care au reușit să diminueze efectele sezonalității au avut o abordare comună: nu au investit doar în centre de conferințe, ci au construit ecosisteme urbane capabile să susțină activitatea economică pe tot parcursul anului.

De exemplu, Viena este unul dintre cele mai relevante exemple europene. În 2025, capitala Austriei a găzduit peste 7.000 de congrese și evenimente de business, cu aproape 795.000 de participanți, care au generat peste 2,5 milioane de înnoptări și un impact economic estimat la 1,71 miliarde de euro. Aceste rezultate sunt susținute de infrastructură modernă, o strategie coerentă de promovare și de activitatea permanentă a Vienna Convention Bureau, organizație dedicată atragerii congreselor internaționale.

Barcelona demonstrează că și un oraș de coastă poate depăși dependența de sezon prin dezvoltarea industriei reuniunilor și congreselor. Deși rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, orașul și-a construit în paralel un calendar consistent de evenimente profesionale, care generează activitate economică și în afara perioadelor de vârf.

Un model similar poate fi observat și în Singapore, unde turismul de business este integrat în strategia de dezvoltare economică a orașului, alături de investițiile în infrastructură, conectivitate internațională și atragerea companiilor globale.

Toate aceste exemple transmit aceeași idee: competitivitatea unei destinații nu este dată doar de atractivitatea sa turistică, ci și de capacitatea de a crea un mediu în care turismul, investițiile și activitatea economică se susțin reciproc.

O investiție în economia orașului, nu doar în spații construite

Pentru Constanța, dezvoltarea turismului de business ar putea însemna mai mult decât organizarea unui număr mai mare de conferințe sau congrese. Ar putea contribui la o economie locală mai echilibrată, în care hotelurile, restaurantele și furnizorii de servicii să beneficieze de un flux constant de clienți și în afara sezonului estival.

O astfel de transformare presupune însă investiții care depășesc infrastructura destinată exclusiv evenimentelor. Orașele competitive în industria MICE sunt cele care oferă spații moderne de birouri, servicii, mobilitate, zone publice de calitate și cartiere multifuncționale, capabile să susțină atât activitatea economică, cât și viața comunității.

În această logică poate fi privit și proiectul de reconversie urbană pe care compania IULIUS îl dezvoltă la Constanța pe fosta platformă de nord a Oil Terminal. Conceput ca un proiect mixed-use, acesta reunește spații de birouri, retail, servicii, zone verzi și facilități dedicate comunității, contribuind la conturarea unui ecosistem urban care poate susține întâlniri de afaceri, conferințe, evenimente corporate și alte activități economice pe tot parcursul anului.

Portul, poziția strategică, universitățile, infrastructura hotelieră și investițiile aflate în dezvoltare oferă Constanței o bază solidă pentru această transformare. Dacă va reuși să valorifice aceste avantaje și să dezvolte în paralel industria evenimentelor și infrastructura urbană, orașul poate face trecerea de la un model economic puternic dependent de sezonul estival la unul capabil să genereze valoare și oportunități pe tot parcursul anului. Din această perspectivă, turismul de business nu reprezintă doar o oportunitate pentru industria ospitalității, ci un posibil motor al dezvoltării economice și urbane a Constanței.

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