SURSE Nicușor Dan îi cheamă din nou la Cotroceni pe liderii partidelor. Se caută o soluție pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan îi convoacă luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, pe liderii fostei coaliții de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca negocierile pentru formarea unui nou Executiv, au declarat surse politice.

La discuții sunt așteptați liderii partidelor implicate în negocieri – Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Dominic Fritz (USR).

Tema principală a întâlnirii este desemnarea unui premier și obținerea unui acord politic pentru susținerea viitorului Guvern.

Negocierile rămân însă blocate de disputa dintre PSD și PNL privind formula de guvernare. Social-democrații susțin că, în cazul unei guvernări prin rotație, trebuie să fie primii la conducerea Executivului și nu vor vota un Guvern din care nu fac parte.

Liberalii transmit, la rândul lor, că dacă formula va fi una de centru-dreapta, formată din PNL, USR și UDMR, atunci premierul ar trebui să provină din rândurile PNL. De asemenea, liberalii nu ar susține un Guvern minoritar condus de PSD dacă nu vor avea primul mandat de premier.

Grindeanu: „USR ar trebui să meargă în opoziție”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este de acord, în principiu, cu ideea unui „Guvern de armistițiu”, însă social-democrații nu susțin varianta unui Executiv condus de Siegfried Mureșan.

„Mureșan este un Bolojan mai mic”, a afirmat Grindeanu, susținând ulterior că USR ar trebui să treacă în opoziție.

Liderul PSD a mai spus că România nu are încă un Guvern cu puteri depline deoarece niciun partid nu a demonstrat că are o majoritate de 233 de voturi în Parlament, iar negocierile au fost afectate de schimbări succesive de poziție.

Grindeanu a cerut PNL să facă „primul pas” și să decidă oficial dacă dorește reluarea discuțiilor cu PSD.

UDMR cere implicarea președintelui

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a criticat luni disputa dintre PSD și PNL, afirmând că cele două partide se ceartă „ca la grădiniță”, iar beneficiarii acestui conflict sunt partidele extremiste.

El le-a cerut formațiunilor implicate în negocieri să renunțe la „liniile roșii” și a afirmat că președintele Nicușor Dan trebuie să aibă un rol mai activ în procesul de formare a Guvernului.

USR nu mai vrea guvernare alături de PSD

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că USR nu va mai face parte din aceeași coaliție de guvernare cu PSD și consideră că nici social-democrații nu mai doresc această variantă.

În cazul în care partidele nu vor ajunge la un compromis, negocierile ar putea fi reluate prin medierea președintelui Nicușor Dan.