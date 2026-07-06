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PNL închide definitiv ușa unei noi coaliții cu PSD după atacul lui Grindeanu la Bolojan: „Nu modificăm nicio virgulă”

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Mai mulți lideri ai PNL au reacționat dur după noile declarații ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, aceștia subliniind că liberalii exclud orice nouă guvernare alături de social-democrați. Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, susține că decizia partidului de a nu mai forma o coaliție cu PSD este definitivă, în timp ce președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, afirmă că încrederea dintre cele două formațiuni a fost definitiv compromisă.

Ilie Bolojan, la Congresul PNL Foto: inquam photos
Ilie Bolojan, la Congresul PNL Foto: inquam photos

Într-un mesaj public, Alexandru Muraru a transmis că PNL nu va reveni asupra deciziei de a nu mai guverna alături de PSD, acuzând social-democrații că au provocat actuala criză politică.

„Răspuns pentru dl Grindeanu: PNL NU va modifica nicio virgulă din hotărârea de NU mai guverna alături de PSD! Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD. Alături de AUR, PSD a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, iar în paralel a încercat, prin șantaj politic, presiuni și jocuri de culise, să slăbească și să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Cine își închipuie că PSD și-a schimbat peste noapte modul de a face politică ignoră realitatea ultimilor ani, a afirmat liderul PNL Iași.

PNL propune un acord politic și un guvern minoritar

Potrivit liderului liberal, PNL propune un „Acord pentru România”, prin care toate partidele parlamentare să își asume public prioritățile naționale și sprijinirea acestora în Parlament.

„Propunerea noastră este clară: un guvern minoritar PNL–USR–UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD. Este o soluție echilibrată, care oferă României stabilitate fără a obliga partidele să intre într-o alianță lipsită de credibilitate”, a declarat Muraru.

Acesta a acuzat, totodată, PSD că încearcă să influențeze deciziile interne ale altor formațiuni politice.

„PSD continuă să creadă că poate dicta altor partide ce decizii să ia și cum să se organizeze. Este o atitudine profund nedemocratică, care trădează aceeași mentalitate de control, aroganță și abuz de putere care a definit PSD de-a lungul existenței sale”, a mai afirmat liderul PNL Iași.

Ionel Bogdan: „Coaliția cu PSD este un capitol încheiat”

O reacție dură a avut și președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, care a declarat că liberalii nu mai iau în calcul refacerea unei coaliții cu PSD.

„PSD trebuie să învețe diferența dintre un partener loial și un vânător de zestre. Când încalci orice angajament, fie el față de parteneri, față de stat sau față de români, încrederea dispare. Iar fără încredere, nu poate exista o coaliție funcțională”, a transmis acesta.

SURSE Liderii PSD, PNL, USR și UDMR reiau negocierile pentru deblocarea crizei politice

Liderul liberal a subliniat că decizia partidului este una fermă.

„Pentru PNL, coaliția cu PSD este un capitol încheiat. Voința exprimată de membrii și organizațiile partidului este clară: o direcție fără PSD. Indiferent de hotărârile instanțelor, această decizie rămâne neschimbată. România are nevoie de seriozitate, respectarea angajamentelor asumate și de parteneri politici în care poți avea încredere”, a declarat Ionel Bogdan.

Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca un negustor de praf”

Reacțiile liberalilor vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat din nou pe premierul Ilie Bolojan, susținând că acesta continuă să rămână în funcție, deși Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Nu și-a înțeles rolul. A fost un prim-ministru al unei coaliții în care aproape jumătate din acea coaliție o avea PSD-ul și unde a înțeles în acest an să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD”, a declarat liderul PSD.

Acesta a susținut că această atitudine a determinat PSD să îi retragă sprijinul politic.

„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta-i Ilie Bolojan”, a afirmat Sorin Grindeanu.

De asemenea, acesta a acuzat conducerea PNL că ridică permanent noi obstacole în calea formării Executivului.

„Trebuie să se iasă din acest permanent concurs în a pune obstacole să n-avem guvern. Faceți un test. Luați postările conducerii, nu ale lui Ilie Bolojan, ci de la Motreanu și ceilalți, și vedeți cum se schimbă periodic cerințele. Ba să iasă Grindeanu din boscheți, ba să-și asume guvernarea. Am ieșit. Ba guvern minoritar, ba guvern tehnocrat. Dar uitați-vă public la ce au spus”, a declarat liderul PSD.

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