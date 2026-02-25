search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SURSE Luptă pentru putere în Consiliul General. Ciprian Ciucu, la un pas de majoritate, după un compromis cu PMP

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Ciprian Ciucu este pe cale să își contureze o majoritate în Consiliul General. Potrivit informațiilor „Adevărul”, noul primar general a ajuns la un acord cu PMP, partidul fondat de Traian Băsescu, care ar putea înclina balanța în favoarea sa în CGMB.

Ciprian Ciucu în ședința Consiliului General. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Ciprian Ciucu în ședința Consiliului General. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Matematica din Consiliul General se dovedește a fi mult mai complicată pentru Ciprian Ciucu decât își imagina în seara alegerilor. Euforic, cel care la momentul respectiv urma să fie ales primar general, transmitea bucureștenilor că își dorește o majoritate solidă, pe modelul coaliției de guvernare, din care să facă parte PSD, PNL, USR și REPER.

Prima ședință în calitate de edil general a reprezentat o trezire la realitate pentru Ciprian Ciucu. O alianță ad-hoc formată din consilierii PSD, AUR, PUSL și PMP a blocat, prin abținere, mai multe proiecte importante de pe ordinea de zi, inclusiv majorarea tarifelor practicate de Societatea de Transport București. USR a votat alături de liberali, la fel și REPER. Surpriza a venit însă de la consilierii PMP. Deși imediat după alegeri i-au promis sprijin lui Ciprian Ciucu, la vot aceștia s-au alăturat „opoziției” formate din PSD, AUR și PUSL.

Cum s-a sucit PMP 

Consiliul General numără 55 de consilieri. Prin urmare, Ciucu ar avea nevoie de minim 28 de voturi pentru a-și trece un proiect de hotărâre. Așadar, dacă PSD, AUR și PUSL rămân în opoziție, primarului general nu-i rămâne decât varianta de a-și asigura majoritatea cu celelalte partide.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, Ciucu a ajuns ajuns la un acord cu PMP pentru susținerea proiectelor în Consiliul General. La schimb, consilierul general Ștefan Florescu a fost deja numit în funcția de administrator public al Sectorului 6.

Ștefan Florescu, alături de președintele Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională. FOTO: Facebook
Ștefan Florescu, alături de președintele Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională. FOTO: Facebook

Ștefan Florescu și-a început cariera politică în calitate de consilier personal al lui Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 4 la acel moment. Între 2010 și 2016, a fost director general al Administrației Piețelor Sector 4, fiind totodată președinte al organizației Sector 6 a Partidului Conservator, fondat de Dan Voiculescu. În 2012, a fost declarat incompatibil de către ANI, în condițiile în care, alături de funcțiile publice, era director la trei societăți comerciale. A candidat, fără succes, pentru funcția de primar al Sectorului 6 în 2012, 2016 și 2020. A fost acuzat inclusiv de legături cu lumea interlopă, după ce a trimis o coroană de flori la înmormântarea lui Fane Spoitoru.

Matematica din Consiliu 

USR (12 consilieri), PNL (7 consilieri), REPER (4 consilieri), PMP (3 consilieri) și FD (2 consilieri) au împreună 28 de consilieri. Asta doar în teorie, pentru că REPER nu se află în acest moment în formulă completă. După decesul consilierului general Cezar Cobianu, partidul lui Dacian Cioloș numără doar 3 consilieri. Un proiect de hotărâre pentru validarea mandatului Georgianei Diță, cea care îl va înlocui pe Cezar Cobianu, este primul inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare programate pe 26 martie.

Citește și: Președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma lansează un atac la adresa primarului Ciprian Ciucu: „Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua”
Consilieri generali
Consilieri generali

Mișcarea de forță încercată de PSD

Chiar marți, în Consiliul General al Municipiul București a avut loc un scandal monstru. În frunte cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, PSD a forțat adoptarea unui proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să plătească mai puțin atunci când apa caldă și energia termică nu sunt livrate la temperaturile prevăzute în contract.

„Trebuie să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni care blochează inițiative de acest fel. Apa caldă este pentru toți, indiferent dacă votează sau nu, indiferent dacă sunt de dreapta sau de stânga. De astăzi, această clădire a Primăriei Capitalei s-a transformat în <<castelul grofului>> Ciprian Ciucu. Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință, pe aceeași temă", a declarat Daniel Băluță.

Băluță a anunțat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceștia că formează un „grup infracțional organizat condus de primarul general Ciprian Ciucu”. În replică, secretarul municipiului București, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluță că a „respectat procedurile legale întocmai”.

Însă, așa cum „Adevărul” a explicat anterior, inițiativa nu aduce schimbări majore, în condițiile în care și în prezent Termoenergetica este obligată să acorde despăgubiri pentru livrarea agentului termic sub parametrii contractuali. Singura noutate ar fi actualizarea diagramelor de furnizare, care ar urma să se realizeze în urma unor studii.

Practic, miza reală a ședinței a reprezentat-o încercarea PSD de a-și impune controlul în Consiliul General. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea