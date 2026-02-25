SURSE Luptă pentru putere în Consiliul General. Ciprian Ciucu, la un pas de majoritate, după un compromis cu PMP

Ciprian Ciucu este pe cale să își contureze o majoritate în Consiliul General. Potrivit informațiilor „Adevărul”, noul primar general a ajuns la un acord cu PMP, partidul fondat de Traian Băsescu, care ar putea înclina balanța în favoarea sa în CGMB.

Matematica din Consiliul General se dovedește a fi mult mai complicată pentru Ciprian Ciucu decât își imagina în seara alegerilor. Euforic, cel care la momentul respectiv urma să fie ales primar general, transmitea bucureștenilor că își dorește o majoritate solidă, pe modelul coaliției de guvernare, din care să facă parte PSD, PNL, USR și REPER.

Prima ședință în calitate de edil general a reprezentat o trezire la realitate pentru Ciprian Ciucu. O alianță ad-hoc formată din consilierii PSD, AUR, PUSL și PMP a blocat, prin abținere, mai multe proiecte importante de pe ordinea de zi, inclusiv majorarea tarifelor practicate de Societatea de Transport București. USR a votat alături de liberali, la fel și REPER. Surpriza a venit însă de la consilierii PMP. Deși imediat după alegeri i-au promis sprijin lui Ciprian Ciucu, la vot aceștia s-au alăturat „opoziției” formate din PSD, AUR și PUSL.

Cum s-a sucit PMP

Consiliul General numără 55 de consilieri. Prin urmare, Ciucu ar avea nevoie de minim 28 de voturi pentru a-și trece un proiect de hotărâre. Așadar, dacă PSD, AUR și PUSL rămân în opoziție, primarului general nu-i rămâne decât varianta de a-și asigura majoritatea cu celelalte partide.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, Ciucu a ajuns ajuns la un acord cu PMP pentru susținerea proiectelor în Consiliul General. La schimb, consilierul general Ștefan Florescu a fost deja numit în funcția de administrator public al Sectorului 6.

Ștefan Florescu și-a început cariera politică în calitate de consilier personal al lui Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 4 la acel moment. Între 2010 și 2016, a fost director general al Administrației Piețelor Sector 4, fiind totodată președinte al organizației Sector 6 a Partidului Conservator, fondat de Dan Voiculescu. În 2012, a fost declarat incompatibil de către ANI, în condițiile în care, alături de funcțiile publice, era director la trei societăți comerciale. A candidat, fără succes, pentru funcția de primar al Sectorului 6 în 2012, 2016 și 2020. A fost acuzat inclusiv de legături cu lumea interlopă, după ce a trimis o coroană de flori la înmormântarea lui Fane Spoitoru.

Matematica din Consiliu

USR (12 consilieri), PNL (7 consilieri), REPER (4 consilieri), PMP (3 consilieri) și FD (2 consilieri) au împreună 28 de consilieri. Asta doar în teorie, pentru că REPER nu se află în acest moment în formulă completă. După decesul consilierului general Cezar Cobianu, partidul lui Dacian Cioloș numără doar 3 consilieri. Un proiect de hotărâre pentru validarea mandatului Georgianei Diță, cea care îl va înlocui pe Cezar Cobianu, este primul inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare programate pe 26 martie.

Mișcarea de forță încercată de PSD

Chiar marți, în Consiliul General al Municipiul București a avut loc un scandal monstru. În frunte cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, PSD a forțat adoptarea unui proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să plătească mai puțin atunci când apa caldă și energia termică nu sunt livrate la temperaturile prevăzute în contract.

„Trebuie să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni care blochează inițiative de acest fel. Apa caldă este pentru toți, indiferent dacă votează sau nu, indiferent dacă sunt de dreapta sau de stânga. De astăzi, această clădire a Primăriei Capitalei s-a transformat în <<castelul grofului>> Ciprian Ciucu. Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință, pe aceeași temă", a declarat Daniel Băluță.

Băluță a anunțat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceștia că formează un „grup infracțional organizat condus de primarul general Ciprian Ciucu”. În replică, secretarul municipiului București, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluță că a „respectat procedurile legale întocmai”.

Însă, așa cum „Adevărul” a explicat anterior, inițiativa nu aduce schimbări majore, în condițiile în care și în prezent Termoenergetica este obligată să acorde despăgubiri pentru livrarea agentului termic sub parametrii contractuali. Singura noutate ar fi actualizarea diagramelor de furnizare, care ar urma să se realizeze în urma unor studii.

Practic, miza reală a ședinței a reprezentat-o încercarea PSD de a-și impune controlul în Consiliul General.