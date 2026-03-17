search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O femeie a fost condamnată pentru uciderea soțului său, după ce a scris o carte despre „pierderea unui părinte”

0
0
Publicat:

O femeie din statul Utah, care a publicat o carte pentru copii despre pierderea unui părinte, a fost găsită vinovată de uciderea soțului său, pe care l-ar fi otrăvit pentru bani. Verdictul a fost pronunțat rapid de jurați, după un proces intens.

Mamă care a scris o carte despre doliu, condamnată pentru uciderea soțului FOTO: X/ @LawCrimeNetwork

Un juriu din Utah a decis că femeia l-a otrăvit pe bărbat în anul 2022, punând capăt unui proces intens care a scos la iveală detalii tulburătoare despre viața dublă a acuzatei, relatează CNN. Procurorii au reușit să convingă juriul că acțiunile femeii de 35 de ani, mamă a trei copii, au fost motivate de o situație financiară disperată. Cu datorii care depășeau 1,6 milioane de dolari, Kouri Richins a văzut în moartea soțului ei singura scăpare, plănuind crima pentru a încasa polițele de asigurare de viață. Mai mult, ancheta a demonstrat că aceasta nu a fost la prima tentativă, încercând să îl elimine pe Eric cu doar câteva săptămâni înainte de decesul acestuia.

Dovezile digitale au cântărit greu în luarea deciziei. Istoricul căutărilor online a arătat că femeia era interesată de dozele letale de substanțe, de metodele prin care poate șterge urmele mesajelor electronice și de condițiile în care firmele de asigurări plătesc despăgubiri în caz de supradoză. În dimineața zilei de 4 martie 2022, Eric a fost găsit fără suflare în locuința lor din Kamas, iar autopsia a confirmat temerile anchetatorilor: bărbatul avea în organism o cantitate de fentanil de cinci ori mai mare decât doza care ar fi putut să îi provoace moartea.

Ambiția care a dus la crimă

Pe parcursul celor 13 zile de proces, audierile celor peste 40 de martori au conturat portretul unei femei dispuse la orice pentru a-și păstra stilul de viață și pentru a scăpa de povara financiară, menționându-se inclusiv relația acesteia cu un alt bărbat. În pledoaria finală, procurorul Brad Bloodworth a subliniat determinarea rece a acuzatei, declarând în fața instanței că „Kouri Richins este o persoană extrem de ambițioasă. Exista o singură cale de urmat – Eric trebuia să moară”.

Ironia tragică a acestui caz este reprezentată de activitatea publică a femeii după decesul soțului. La un an de la crimă, ea a publicat cartea pentru copii „Are You with Me?” (Ești cu mine?), volum prezentat drept un instrument de sprijin pentru cei trei fii ai lor în procesul de vindecare după pierderea tatălui. Richins a mers până acolo încât a promovat cartea în emisiuni TV, afișând imaginea unei văduve îndurerate, înainte de a fi arestată.

Reacția familiei și sentința viitoare

Deși avocații apărării au încercat să demonteze cazul susținând că investigația a fost „neglijentă și părtinitoare” și că nu există dovezi directe privind administrarea otrăvii, juriul a avut nevoie de doar trei ore pentru a pronunța verdictul de vinovăție. În momentul citirii sentinței, Kouri Richins și-a plecat capul, conștientă că riscă acum închisoarea pe viață fără nicio șansă de eliberare condiționată.

După terminarea ședinței de judecată din Park City, familia victimei și-a exprimat ușurarea că s-a făcut dreptate. Una dintre surorile lui Eric Richins a ținut să mulțumească autorităților pentru efortul depus, adăugând că „acum ne concentrăm pe cinstirea vieții lui Eric și pe sprijinirea băieților lui, în timp ce continuăm să ne vindecăm”. Decizia finală privind durata pedepsei va fi anunțată oficial pe data de 13 mai.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte