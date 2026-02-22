Președintele Consiliului Județean Ilfov Huber Thuma lansează un atac la adresa primarului Ciprian Ciucu: „Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, i-a răspuns primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după declarațiile acestuia privind costurile STB și a susținut că „Ilfovul nu cere privilegii”.

„Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București-Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici «pomană». NU pot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns că Ilfovul «primește bani» de la București pentru transportul metropolitan (cu referire la cele 230 de milioane cheltuieli STB) și a aruncat vina pe «vremurile» și «complicitatea» actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei”, a scris președintele Consiliului Județean Ilfov pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat totodată că „transportul metropolitan este o necesitate pentru București și Ilfov, construită pe o viziune de dezvoltare comună a zonei București-Ilfov” și l-a acuzat pe actualul primar general al Capitalei, că, spre deosebire de președintele Nicușor Dan, „se preface că nu înțelege ce se întâmplă în teren”, avertizând că fără soluții metropolitane, „Bucureștiul se blochează, iar Ilfovul plătește costul real al extinderii Capitalei”.

„De aceea, Consiliul Județean Ilfov a trimis o adresă către autoritățile competente – Ministerul Finanțelor, Guvernul României și Primăria Generală a Capitalei – prin care cerem un lucru legitim și de bun-simț: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov”, a mai precizat Hubert Thuma.

Potrivit acestuia, argumentele sunt puternice și simplu de înțeles: „În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo”, a adăugat el.

Președintele CJ Ilfov a prezentat și cifre concrete, afirmând că „aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în București. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei.”

Totodată, spune el, marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro (aproape 7 miliarde lei) către bugetul de stat, din care la Consiliul Județean Ilfov s-au întors 900.000 de euro.

„Și, poate cel mai greu subiect: în Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București. Acesta nu e «parteneriat», e o presiune enormă pe comunitățile noastre, pe infrastructură și pe sănătatea oamenilor”, a adăugat.

Thuma a transmis, de asemenea, că urmează să se întâlnească săptămâna aceasta cu primarii din Ilfov: „Suntem într-un stadiu avansat pentru a lansa un referendum pe tema depozitării deșeurilor din București în Ilfov. Nu pentru conflict. Ci pentru că Ilfovul trebuie să fie respectat și consultat când devine «curtea din spate» a Capitalei.”

„Și mai spun ceva, foarte direct, dacă administrația actuală a Bucureștiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă «bună doar să preia problemele» - gunoi, trafic, presiune urbană - atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-și proteja comunitățile. După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ.

Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor. Bucureștiul ar resimți imediat efectele pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forță de muncă. Dacă această supapă se închide, blocajele se mută înapoi în București. Ceea ce se traduce prin mai multă aglomerație, prețuri și mai mari, investiții încetinite, trafic și mai sufocant. Asta demonstrează, încă o dată, că București și Ilfov trebuie administrate cu cap, împreună, nu în contre”, a mai scris Hubert Thuma.

El susține că nu „ar fi ieșit public cu această poziționare”, dacă nu vedea „ încercarea de a transforma Ilfovul în vinovat de serviciu, inclusiv pe tema STB”.

„Să sugerezi că transportul public către Ilfov e «cauza pierderilor» și să ignori faptul că zona metropolitană funcționează ca un singur organism e o cale sigură spre blocaj, nu spre soluții. Și mai spun ceva, cu toată responsabilitatea: În loc să facem administrație, am ajuns la dispute pe care nu mi le doream. Avem premier, primar general și președinte CJ Ilfov din PNL - partidul care a avut sloganul «Modernizăm România». Ar trebui să modernizăm, nu să ne acuzăm”, a conchis Hubert Thuma.

Afirmațiile vin după ce primarul general, Ciprian Ciucu, a afimat că STB, alături de Termoenergetica, reprezintă cea mai mare risipă cu care s-a confruntat în momentul în care a preluat mandatul la Primăria Capitalei.

„Eu mă implic pentru că, dacă nu o fac eu, nu are cine, dar pe lege ea este sub Consiliul General. Iar, mai mult, i-a fost luată Primăriei capacitatea de a delega și a monitoriza serviciul de transport public și a fost dată unei agenții de dezvoltare intercomunitară, un fel de autoritate de transport formată între București și Ilfov și care este controlată la nivel de AGA de 40 și ceva de primari din Ilfov și un primar din București, iar la nivel de consiliu director, chiar dacă noi plătim în această companie care oferă servicii și în Ilfov - mult peste 90% din aceste servicii care se traduc în sute de milioane de euro, noi am avea, să zicem, eu aș avea la nivel de consiliu director o majoritate de un om.

(...) Sunt linii care ajung până la Perla (centrul Bucureștiului - n.r.) din Voluntari sau din altă parte. Nu se justifică. Primarii din Ilfov au fost foarte fericiți că o să aibă transport gratis pentru locuitorii lor sau aproape gratis, fără să contribuie semnificativ și s-au lăudat cu acest lucru pe banii Bucureștiului", a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.