Război total în Primăria Capitalei. Consilierii PSD intră în grevă după blocarea proiectului pentru facturi mici

Discuțiile pe un proiect inițiat de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, au încins spiritele în ședința Consiliului General de marți dimineață. Consilierii PSD au anunțat că intră în grevă.

În ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura, dacă nu sunt în parametri normali și ca furnizorii să răspundă pentru serviciile incomplete. La ședință au fost prezenți 28 de consilieri.

Primarul sectorului 4, inițiatorul proiectului, Daniel Băluță, a acuzat însă că proiectul nu a fost trimis tuturor consilierilor și a anunțat că social-democrații din Consiliu intră în grevă și nu vor mai veni la ședințe, pentru că proiectul a fost scos de pe ordinea de zi.

„Trebuie să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni care blochează inițiative de acest fel. Apa caldă este pentru toți, indiferent dacă votează sau nu, indiferent dacă sunt de dreapta sau de stânga. De astăzi, această clădire a Primăriei Capitalei s-a transformat în <<castelul grofului>> Ciprian Ciucu. Nu vom ceda. Mâine vom convoca o altă ședință, pe aceeași temă", a declarat Daniel Băluță.

Băluţă a anunţat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceştia că formează un „grup infracţional organizat condus de primarul general Ciprian Ciucu”. În replică, secretarul municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluţă că a „respectat procedurile legale întocmai”.

Pe ordinea de zi a ședinței mai era un proiect privind transmiterea unor străzi din administrarea CGMB în administrarea în administrația consiliului local al Sectorului 4.