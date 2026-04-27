Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune

Grupul minorităților naționale, format din 17 deputați, ar putea înclina balanța la votul moțiunii de cenzură. În acest moment, grupul condus de Varujan Pambuccian este divizat: jumătate e de partea premierului Ilie Bolojan, jumătate de partea PSD, susțin surse politice pentru Adevărul.

Ilie Bolojan Foto: Inquam photos
În mod tradițional, grupul minorităților naționale votează întotdeauna cu puterea: pune umărul la instalarea guvernelor, dar încearcă să stea deoparte la moțiunile de cenzură.

De această dată, grupul este scindat: câțiva parlamentari sunt de partea premierului Ilie Bolojan si nu vor să participe la votul moțiunii, iar alții, o tabără de 9-10 deputați, sunt de partea PSD, susțin sursele citate.

În condițiile în care votul pentru moțiunea de cenzură va fi unul foarte strâns, grupul minorităților naționale ar putea fi decisiv pentru soarta guvernului Bolojan. Până acum, și liberalii, și social-democrații au negociat intens cu cei 17 parlamentari ai minorităților naționale, susțin surse politice pentru Adevărul.

„Situația este mai tensionată ca niciodată în interiorul grupului. Sunt voci care spun să nu ne amestecăm în războiul PSD-Bolojan, dar cei mai mulți vor să votăm moțiunea, cu argumentul că oricum va rămâne la guvernare această coaliție din care facem și noi parte”, susține unul dintre deputații minorităților naționale pentru Adevărul.

După retragerea de la guvernare, PSD este așteptat să depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. 

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a declarat vineri, după summitul UE din Cipru, că nu ar accepta un scenariu în care PNL sau PSD ar propune un guvern minoritar susținut de Alianța pentru Unirea Românilor.

În Parlament, atât PSD, cât și coaliția Partidul Național Liberal–Uniunea Salvați România–Uniunea Democrată Maghiară din România au nevoie de voturile AUR pentru ca moțiunea să treacă.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea va vota orice moțiune de cenzură și va depune propria inițiativă în luna mai.

