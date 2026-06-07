Bucureștiul cumpără 179 de vehicule noi pentru transportul public. Primăria anunță investiții majore în tramvaie și troleibuze

Primăria Municipiului București a anunțat că va achiziționa 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, cu finanțare europeană prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027, în cadrul planului de modernizare a transportului public din Capitală.

Reprezentanții municipalității spun că noile investiții urmăresc creșterea confortului călătorilor și reducerea poluării, fiind parte a unui program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii de transport.

Întâlniri cu mari producători înainte de lansarea licitațiilor

Pentru pregătirea procedurilor de achiziție, Primăria Capitalei a organizat în ultimele zile mai multe întâlniri tehnice cu producători interesați să participe la viitoarele licitații.

În cazul troleibuzelor, la discuții au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility, iar pentru tramvaie au fost prezente firmele Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa.

Potrivit municipalității, întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare a pieței pentru caietele de sarcini, etapă în care companiile interesate au transmis observații și propuneri privind documentația tehnică.

„Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

În plus, furnizorii interesați vor putea vizita depourile STB pentru a se familiariza cu infrastructura existentă și cu condițiile în care vor fi exploatate noile vehicule.

Aer condiționat, prize USB și sisteme moderne de siguranță

Noile tramvaie și troleibuze vor fi dotate cu facilități moderne menite să îmbunătățească experiența călătorilor.

Potrivit Primăriei Municipiului București, vehiculele vor dispune de aer condiționat, rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video pentru informarea pasagerilor, camere de supraveghere, validatoare contactless, prize USB și sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere.

Municipalitatea precizează că cele 79 de tramvaie noi sunt strâns legate de două proiecte importante aflate în pregătire: modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de cale de tramvai și extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea.

„Investițiile fac parte din planul nostru de a avea un transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru dumneavoastră”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Achiziția celor 179 de vehicule reprezintă una dintre cele mai importante investiții în transportul public bucureștean din ultimii ani și vine în continuarea procesului de reînnoire a flotei de transport în comun din Capitală.