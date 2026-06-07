Anchetă a Poliției Cluj după ce o tânără de 18 ani a ajuns de la banchet la spital, reclamând că a fost drogată și violată

Un caz grav, aflat în prezent în atenția polițiștilor și a procurorilor, a fost semnalat după banchetul de absolvire al unei clase a XII-a din Cluj-Napoca. O tânără de 18 ani a ajuns la spital în noaptea evenimentului, iar familia acuză că aceasta ar fi fost drogată și ulterior agresată sexual.

Potrivit părinților, totul a început în jurul orei 00:55, când au fost contactați de dirigintele clasei, care le-ar fi transmis că fiica lor se află într-o stare neobișnuită și nu mai poate comunica normal.

„Pentru mine coșmarul a început la ora 00:55, când m-a sunat dirigintele și mi-a spus că fiica mea nu mai vorbește coerent și că ceva este în neregulă cu ea. Am ieșit imediat din casă și am plecat spre local. În timp ce coboram scările, am sunat eu la 112, pentru că nimeni nu o făcuse până atunci”, a declarat mama fetei pentru publicația locală Știri de Cluj.

Femeia spune că a fost surprinsă de faptul că, în ciuda prezenței mai multor adulți la eveniment, inclusiv cadre didactice și personal de securitate, nimeni nu ar fi solicitat intervenția unui echipaj medical înainte de sosirea familiei.

„Nu înțeleg cum, dintre atâția adulți prezenți acolo, nimeni nu s-a gândit să cheme ambulanța. Fiica mea era într-o stare evident gravă, nu mai putea vorbi coerent și era complet dezorientată”, a afirmat aceasta.

Părinții spun că, atunci când au ajuns la restaurant, și-au găsit fiica într-o stare care i-a alarmat imediat. Potrivit tatălui, adolescenta nu putea purta o conversație normală și nu înțelegea ce se întâmplă în jurul ei.

„În ambulanță nici măcar nu și-a recunoscut mama și cerea să fie chemată «mama ei». A fost un șoc pentru noi. Copilul nostru nu s-a comportat niciodată astfel”, a declarat acesta.

Familia susține că situația a devenit și mai îngrijorătoare după efectuarea examinării medico-legale. Potrivit părinților, documentele medicale transmise anchetatorilor ar indica existența unor fisuri vaginale, urme de sângerare, vânătăi și zgârieturi în mai multe zone ale corpului.

„Ni s-a comunicat că examinarea a evidențiat fisuri vaginale, posibile urme de sânge, vânătăi pe corp, pe picioare și pe mâini, precum și zgârieturi. Fiica mea nu putea coopera și nu își amintea ce s-a întâmplat”, a declarat tatăl tinerei.

Familia afirmă că adolescenta își amintește foarte puține lucruri din intervalul de timp cuprins între momentul în care a participat la banchet și cel în care a ajuns la spital. Singura amintire clară ar fi legată de un parc aflat în apropierea localului unde s-a desfășurat evenimentul.

Părinții susțin că există suspiciuni privind administrarea unei substanțe care i-ar fi afectat memoria și capacitatea de reacție, însă rezultatele analizelor toxicologice nu sunt disponibile în acest moment.

Totodată, familia a indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în perioada în care aceasta nu își mai amintește ce s-a întâmplat. Potrivit părinților, printre acestea s-ar afla și un coleg de clasă al tinerei. Toate aceste aspecte urmează să fie verificate de polițiști.

IPJ Cluj: „Au fost demarate cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt”

În urma informațiilor apărute în spațiul public, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au confirmat deschiderea unei anchete.

„La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 05:25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe Cluj-Napoca, cu privire la faptul că o tânără, în vârstă de 18 ani, a fost transportată la unitatea medicală, reclamând faptul că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Potrivit poliției, verificările preliminare arată că tânăra participase în seara precedentă la un eveniment organizat într-un local din Cluj-Napoca, unde au fost consumate băuturi alcoolice.

„Pe parcursul desfășurării evenimentului, una dintre persoanele prezente la fața locului ar fi informat mama tinerei cu privire la faptul că aceasta ar fi acuzat o stare de rău, iar ulterior a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, care a preluat persoana și a transportat-o la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri și efectuarea evaluărilor de specialitate”, au precizat polițiștii.

Reprezentanții IPJ Cluj subliniază că, în acest moment, ancheta se află într-o fază incipientă și că toate informațiile trebuie verificate înainte de formularea unor concluzii.

„În cauză au fost demarate cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun. Având în vedere interesul public manifestat față de acest caz, precizăm faptul că, la acest moment, verificările sunt în desfășurare, iar formularea unor concluzii anterior finalizării cercetărilor poate afecta atât desfășurarea anchetei, cât și drepturile persoanelor implicate”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Anchetatorii urmează să analizeze concluziile medico-legale, rezultatele analizelor toxicologice, declarațiile persoanelor implicate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în orele în care tânăra spune că nu își mai amintește nimic.