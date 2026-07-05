Băsescu acuză că Nicușor Dan tergiversează desemnarea premierului: „Și-a abandonat rolul de președinte. După părerea mea încalcă Constituția”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-am acuzat pe președintele Nicușor Dan că tergiversează numirea unui nou candidat pentru funcția de premier și spune despre șeful statului că și-a abandonat rolul de președinte.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-o intervenție telefonică la Digi24 că Nicușor Dan este responsabil în mare măsură de criza politică în care se află România.

Băsescu îi reproșează șefului statului că trebuia să facă până acum o nouă nominalizare pentru funcția de președinte, chiar cu riscul ca aceasta să nu treacă de Parlament.

„De ce președintele nu a ales? De ce tergiversează numirea unui nou candidat? Nu am explicație. Varianta Sigfried Mureșan ar fi fost o variantă mai convenabilă. Chiar dacă ar fi căzut. Așa stăm cu lucrurile blocate. E competența dânsului să desemneze un premier. Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea președintelui e uriașă. După părerea mea încalcă Constituția și președintele, și partidele și Guvernul Bolojan”, a spus Traian Bășescu.

Fostul șef de stat sugerează că președintele trebuie să ia în calcul inclusiv alegerile anticipate și să forțeze nota desemnării unui al treilea premier.

„Nicușor Dan și-a abandonat rolul de președinte. Cel desemnat trebuie să găsească majoritatea, nu el. În ce constituție scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care are 51%?”, a mai spus Băsescu.