Stenograme la vârful PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politica la școala de maici”; Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”

PSD a decis miercuri ieșirea miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan, după consultările de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, în urma votului de retragere a sprijinului politic pentru actualul premier.

Conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan. Acest lucru se va întâmpla joi, înaintea ședinței de Guvern.

În cadrul ședinței, liderii partidului au vorbit despre ceea ce au de gând să facă în următoarea perioadă, potrivit surselor ”Adevărul”.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: ”Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”

Olguța Vasilescu, primar Craiova: ”Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”.

Adrian Solomon, lider PSD Vaslui: ”Demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”.

Gheorghe Șoldan, lider PSD Suceava: ”Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi”.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: ”Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt”.

Marian Neacșu, vicepreședinte PSD: ”Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți”.

Membrii PSD din Guvern care se vor retrage din Guvern

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

Surse politice spun că liderii PSD susțin și varianta unui premier tehnocrat care să-i ia locul lui Ilie Bolojan, caz în care ar considera rezolvată criza guvernamentală.

De altfel, tot din surse politice, președintele Nicușor Dan ar agrea această variantă, doar că liderii PNL i-au transmis clar că nu renunță la Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

”Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident PSD-ul poate să treacă în opoziție, noi, de asemenea, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat”, a anunțat Sorin Grindeanu imediat după consultările de la Cotroceni.

Situația politică din țară s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de Adevărul susțin că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.