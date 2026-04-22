Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Stenograme la vârful PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politica la școala de maici”; Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”

PSD a decis miercuri ieșirea miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan, după consultările de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, în urma votului de retragere a sprijinului politic pentru actualul premier.

Olguța Vasilescu și Sorin Grindeanu FOTO: Facebook
Conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan. Acest lucru se va întâmpla joi, înaintea ședinței de Guvern. 

În cadrul ședinței, liderii partidului au  vorbit despre ceea ce au de gând să facă în următoarea perioadă, potrivit surselor ”Adevărul”.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: ”Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”

Olguța Vasilescu, primar Craiova: ”Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”.

Adrian Solomon, lider PSD Vaslui: ”Demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”.

Gheorghe Șoldan, lider PSD Suceava: ”Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi”.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: ”Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt”.

Marian Neacșu, vicepreședinte PSD: ”Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți”.

Membrii PSD din Guvern care se vor retrage din Guvern

  • Marian Neacșu – viceprim-ministru
  • Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății
  • Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  • Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale
  • Bogdan Ivan – ministrul Energiei
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției
  • Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

Surse politice spun că liderii PSD susțin și varianta unui premier tehnocrat care să-i ia locul lui Ilie Bolojan, caz în care ar considera rezolvată criza guvernamentală.

De altfel, tot din surse politice, președintele Nicușor Dan ar agrea această variantă, doar că liderii PNL i-au transmis clar că nu renunță la Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

”Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident PSD-ul poate să treacă în opoziție, noi, de asemenea, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat”, a anunțat Sorin Grindeanu imediat după consultările de la Cotroceni.

Situația politică din țară s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de Adevărul susțin că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
stirileprotv.ro
image
Cum va arăta Guvernul Bolojan după ce PSD își retrage miniștrii. Ce portofolii preia PNL și care merg la USR. Bolojan preia Transporturile
gandul.ro
image
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
fanatik.ro
image
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Reacția genială a lui Chivu, în dialog cu iubita șefului de la Inter: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O influenceriță MAGA atrăgătoare s-a dovedit a fi, de fapt, un băiat indian care a câștigat o avere pe seama conservatorilor singuri
antena3.ro
image
Salariu de 70.000 euro şi cazare gratuită. Se caută un angajat "de încredere" în UK
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Fabrica din România care concediază sute de angajaţi până la final de an. Salariaţii intră în şomaj
playtech.ro
image
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Încă 5: au semnat rezilierea contractelor! Mirel Rădoi n-a plecat singur de la FCSB
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Gheorghe 2026. Ce este interzis să faci joi, 23 aprilie. Tradiții și obiceiuri la români
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cum au ajuns Ada Condeescu și Andreea Perju să dea nas în nas la un eveniment monden îmbrăcate la fel? Ce reacție de milioane au avut divele?!
click.ro
image
Mihai Trăstariu explică cum a reușit să-și închirieze rapid apartamentele de pe litoral: „Le am date pe toate de 1 Mai. Eu sunt hărnicuț”
click.ro
image
Un parc natural din Spania a fost desemnat cel mai frumos loc din lume. „Priveliștea este uluitoare”
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
