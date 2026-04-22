Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”

Ministrul Sănătății din Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat că își va depune demisia joi, în contextul crizei politice din coaliție, afirmând că decizia este iminentă și deja asumată.

„Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”, a declarat ministrul Rogobete, întrebat dacă și-a redactat deja demisia, notează Mediafax.

Acesta a vorbit și despre nemulțumirile legate de actualul context politic: „Tot ce regret este că democrația din România a ajuns să stea într-un singur om”.

În ceea ce privește succesiunea la conducerea Ministerului Sănătății, Rogobete a precizat că nu există, deocamdată, o variantă clară: „Nu cred că va fi delegat un secretar de stat, probabil prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”.

Anunțul vine în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare, care ar putea duce la plecarea mai multor miniștri și la reconfigurarea Executivului.

Situația politică din România s-a acutizat

Situația politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL s-au reunit marți într-o ședință decisivă, în care au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de Adevărul susțin că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Conducerea PNL ar urma să îi solicite lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților. PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier. USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene.

Pe fondul acestor tensiuni, președintele Nicușor Dan are programate tot miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, întâlniri cu liderii formațiunilor din coaliția de guvernare.