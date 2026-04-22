Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Nu mi-am pregătit demisia”. PSD respinge acuzațiile privind provocarea unei crize politice

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că nu și-a pregătit demisia și că o eventuală retragere din Guvern va fi decisă abia după consultările interne PSD. În același timp, social-democrații resping ideea că ar fi responsabili pentru declanșarea unei crize politice.

Ministrul a descris tensiunile din coaliția de guvernare drept parte a unui „exercițiu democratic”.

„Nu aș vrea să ajungem în paradoxul în care democrația devine un pericol pentru stat. Avem un exercițiu democratic: în PSD a existat o consultare, a existat un vot. Nu a fost o decizie arbitrară, ci voința expresă a membrilor”, a declarat Radu Marinescu, miercuri, într-o intervenție telefonică la Digi 24.

PSD reclamă lipsa de respect în coaliție

Ministrul a sugerat că PSD nu a fost tratat ca un partener egal în cadrul coaliției.

„O coaliție politică se construiește pe acord de voințe, pe respect și pe posibilitatea ca fiecare membru să-și valorifice programul. Asta a încercat PSD în mod repetat”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă partidul urmărește ieșirea de la guvernare pentru a forța schimbări politice, inclusiv în ceea ce îl privește pe premierul Ilie Bolojan, Marinescu a evitat un răspuns direct. „Mai mult decât a spus președintele partidului, nu cred că mai am eu de adăugat. Răspunsul a fost dat prin consultarea membrilor PSD”, a precizat el.

Demisia, în așteptarea deciziilor din partid

În ceea ce privește o eventuală demisie, ministrul Justiției a subliniat că nu există încă o decizie clară, aceasta urmând să fie luată în funcție de rezultatul discuțiilor interne.

„Soluțiile concrete, juridice și politice, vor fi stabilite în conducerea PSD. Deocamdată sunt consultări. Președintele României, în rol de mediator, a inițiat aceste discuții. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Marinescu.

Acesta a adăugat că nu și-a pregătit demisia, declarând că un astfel de gest poate fi făcut rapid, dacă va fi cazul: „Scrierea unei demisii nu necesită zile întregi. Este un exercițiu simplu care, dacă va fi cazul, ține de opțiunile democratice. În acest moment așteptăm rezultatul discuțiilor”.

Avertisment privind ordonanțele de urgență

Referitor la posibilitatea adoptării unor reforme prin ordonanțe de urgență, în contextul actualelor tensiuni politice, ministrul a atras atenția asupra limitelor legale și constituționale.

„Adoptarea unor măsuri prin ordonanță de urgență se face în anumite limite, constituționale și legale. Trebuie evitată atingerea unor valori fundamentale. În unele cazuri este nevoie de lege, nu de ordonanță”, a explicat Radu Marinescu, spunând că astfel de decizii trebuie analizate cu atenție.

Președintele Nicușor Dan se întâlnește miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii formațiunilor din Coaliția de guvernare. Întâlnirile au loc pe fondul crizei politice declanșate după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.