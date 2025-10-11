search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză oferite. Sumă copleșitoare

Publicat:
Ultima actualizare:

Dacă George Simion l-a sprijinit pe Gigi Becali să ajungă în Parlament, șeful FCSB s-a făcut remarcat la nunta liderului AUR din 2022 cu un cadou neașteptat: 3 tone de brânză.

Gigi Becali, alături de George Simion Foto/Arhivele Adevărul
Gigi Becali, alături de George Simion Foto/Arhivele Adevărul

Abia după mai bine de trei ani s-a aflat cât a plătit Becali pentru acest cadou, iar suma a stârnit surprindere.

Pe 27 august 2022, Simion s-a căsătorit religios cu Ilinca Munteanu, într-un eveniment uriaș, la Măciuca, Vâlcea, în fața a 12.000 de persoane. Nunta a fost un adevărat festin: s-au servit 45.000 de mici, 45.000 de sarmale și 40.000 de doze de bere. Accesul a fost gratuit, iar donațiile invitaților, opționale.

La final, după ce s-au făcut toate calculele, cadoul financiar al nunții pentru George și Ilinca Simion a fost de 400.000 de euro, informație confirmată și în declarația de avere a președintelui AUR.

Ulterior, George Simion a recunoscut că a rămas cu doar 15.000 de euro după nuntă.

Cât s-a strâns, cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil. Nu ne-au lăsat cu banii din subvenţia pentru partide să construim un spital, că e mare nevoie de spitale noi. Mă bucură că la Baia Mare se fabrică camioanele care o să constituie baza acestei caravane!”, a explicat liderul AUR, la un podcast.

Cât a plătit Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui Simion

Chiar dacă nunta lui George Simion din august 2022 a fost impresionantă ca amploare, meniul servit invitaților a fost unul tradițional și gustos, cu friptură la proțap, sarmale și diverse rulade de carne.

Invitații vor putea savura tocană de vânat preparată într-un ceaun de două tone, grătar de berbecuț și porc, mititei. Berea și vinul (alb și roșu) vor fi oferite la pahar, în aceeași zonă unde se servește și mâncarea!, anunța AUR, atunci, într-un comunicat de presă.

La nunta lui George Simion, printre cadouri s-a numărat și o cantitate impresionantă de brânză, oferită de Gigi Becali, patronul FCSB. Recent, în cadrul unei emisiuni online, Becali a dezvăluit cât a plătit în total pentru cele 3 tone de brânză aduse din Ardeal pentru nunta de la Măciuca. Inițial, liderul AUR ceruse doar 2 tone, dar ulterior a crescut cantitatea la 3 tone.

Brânza i-am dat-o cadou! (Cât a fost?) Trei tone. I-am trimis două tone de brânză și a zis că nu ajunge! Am cumpărat-o de la Sibiu, 18.000 de euro. El a zis: ‘Dai și tu brânză, nea Gigi?’ / ‘Bine, mă, dau!’, a declarat Gigi Becali, conform Prosport.

Cum s-a produs ruptura dintre Becali și Simion

În martie 2025, Gigi Becali a decis să se despartă de partidul AUR. Omul de afaceri și deputatul a anunțat că își va da demisia din formațiunea condusă de George Simion, nemulțumit de faptul că partidul strânge semnături pentru candidatura Anamariei Gavrilă.

Înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, polul suveranist intenționa să participe cu doi candidați, George Simion (AUR) și Anamaria Gavrilă (POT). Ulterior, după ce candidatura lui Simion a fost validată de BEC și CCR, Anamaria Gavrilă s-a retras din competiție.

Decizia însă nu i-a mai schimbat poziția lui Becali. La 14 aprilie 2025, plecarea sa din AUR a fost oficializată: „Vă aduc la cunoștință faptul că, începând cu data de 14 martie 2025, mi-am dat demisia din partidul AUR. În consecinţă, vă rog să luaţi act de retragerea mea din grupul parlamentar AUR, urmând să îmi desfăşor activitatea parlamentară în continuare în calitate de deputat neafiliat!.

Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
