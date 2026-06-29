Ce ascunde „unirea à la russe" inițiată de Șoșoacă, adoptată tacit de Camera Deputaților? Avertisment din Chișinău: „Este un cadou pentru discursul românofob"

Un proiect de Lege privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților după expirarea termenului legal de 45 zile, a provocat discuții aprinse pe cele două maluri ale Prutului. Inițiativa, formulată de partidul pro-rus SOS, condus de Diana Șoșoacă, urmează să ajungă la Senat, forul decizional. Dincolo de imposibilitatea juridică a unui asemenea demers unilateral, analistul politic Mihai Isac atrage atenția asupra obiectivului real al proiectului. Practic, în loc să apropie cele două maluri ale Prutului, inițiativa riscă să alimenteze narațiuni pro-ruse și românofobe care blochează orice apropiere reală.

Proiectul de lege PL-x 305/2026 privind unirea României cu Republica Moldova a fost depus în Parlament pe 14 aprilie 2026, la inițiativa parlamentarilor SOS România. În Camera Deputaților, acesta a fost adoptat tacit în această săptămână, prin simpla expirare a termenului de dezbatere și vot, fără o decizie politică exprimată în plen.

Documentul a fost transmis mai departe către Senat, care are rolul de for decizional. Guvernul a emis punct de vedere negativ, iar Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților au acordat avize nefavorabile. Consiliul Economic și Social a formulat, la rândul său, un aviz negativ, arătând că o lege adoptată unilateral de Parlamentul României nu produce efecte asupra unui stat suveran terț și nu poate crea obligații pe teritoriul Republicii Moldova.

Ce spun sondajele despre sprijinul din Republica Moldova

Ideea reunificării României cu Republica Moldova a devenit un subiect tot mai prezent în ultimele, mai ales după ce președinta Maia Sandu a lăsat de înțeles, într-o declarație făcută la începutul acestui an, că aceasta ar putea reprezenta o soluție pentru aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Conform celor mai recente date sociologice, sprijinul pentru reunificarea cu România continuă să câștige tot mai mult teren, fiind tot mai aproape de a atinge pragul de 50%, dacă ținem cont și de basarabenii din diaspora și România.

„Există o susținere semnificativă pentru reunificare, dar nu o majoritate clară și stabilă în interiorul Republicii Moldova. Cele mai recente sondaje arată că sprijinul se mișcă în zona de aproximativ 38-44% în rândul cetățenilor aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Un sondaj ATES Research Group realizat la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie indică 38,5% pentru unire și 48,1% împotrivă, pe un eșantion de 1004 respondenți, cu marjă de eroare de ±3%. Diaspora basarabeană este vizibil mai unionistă, o parte importantă având și cetățenia statului român. Într-un sondaj ATES din martie 2026, 44% dintre respondenții din Republica Moldova ar fi votat pentru unire, iar în diaspora procentul urca la 60,8%, în timp ce împotrivă s-ar fi pronunțat 39,2% în țară și 24,3% în diaspora. Subiectul este legitim politic, dar nu este încă matur pentru o decizie imediată. Un asemenea proiect nu poate fi construit pe entuziasmul unei părți a societății, ci doar pe un consens democratic larg”, a explicat Mihai Isac.

De ce legea nu poate funcționa juridic

Dincolo jocul politic, problema fundamentală a proiectului de lege inițiat de SOS ține de dreptul internațional și de arhitectura relațiilor dintre state. Chiar și în ipoteza unei susțineri majoritare în Republica Moldova, o reunificare nu poate fi decisă printr-un act unilateral al Parlamentului de la București. Diferența dintre declarație politică și efect juridic este esențială. O lege adoptată într-un singur stat nu poate produce efecte asupra unui alt stat suveran.

„Un adevărat pachet legislativ ar fi necesar la finalul unui eventual proces, dar nu o lege unilaterală, prin care Parlamentul României decide unirea. Consiliul Economic și Social a argumentat că decizia nu poate fi forțată printr-o lege a statului român, ci trebuie să aparțină cetățenilor celor două state, exprimați prin referendum, urmată de măsuri legislative, constituționale și administrative. O lege adoptată unilateral de Parlamentul României nu produce efecte față de un stat terț suveran și nu poate crea obligații pe teritoriul Republicii Moldova. Unirea nu se face printr-o lege-surpriză adoptată la București. O asemenea lege nu este instrumentul juridic corect. Reunificarea, dacă va exista vreodată, trebuie să pornească de la voința democratică a cetățenilor din Republica Moldova și România, de la acord bilateral, tratate, proceduri constituționale și consultare populară. Legea poate veni la final, ca act de consfințire și implementare, nu la început, ca gest unilateral. În forma aceasta, proiectul este mai degrabă declarativ și politic decât util juridic” a explicat analistul politic de la Chișinău.

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Miza politică și efectul de propagandă

În absența oricăror efecte juridice, apare întrebarea esențială legată de impactul real al inițiativei. Mai mulți actori politici din Republica Moldova au reacționat imediat. Maia Sandu a susținut că astfel de inițiative pot discredita ideea de unire și nu reprezintă o cale constructivă. Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a calificat proiectul drept o provocare, cu potențial de a afecta percepția publică asupra ideii de reunificare.

În același timp, Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, a vorbit despre „expansionism teritorial” și „anexare”, iar discursul diplomatic rus a preluat rapid această linie narativă.

„Scopul acțiunii SOS România a fost provocarea de discuții în contradictoriu pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul este alimentat nu pentru că ar produce efecte juridice reale, ci prin faptul că oferă muniție propagandistică. Actorii românofobi sau pro-ruși pot folosi proiectul pentru a spune: iată, România vrea să anexeze Republica Moldova. Asta se întâmplă chiar dacă, juridic, proiectul nu poate decide nimic de unul singur. O astfel de inițiativă este un cadou de comunicare pentru cei care promovează discursul românofob. Nu contează că proiectul nu are efect juridic real. În propagandă contează imaginea. Când un text spune că Parlamentul României decide unirea, adversarii apropierii dintre cele două state vor folosi imediat formula România vrea să anexeze R. Moldova. De aceea, asemenea gesturi nu apropie cele două maluri ale Prutului, ci riscă să sperie o parte a societății moldovenești și să întărească narațiunile antiromânești”, spune Mihai Isac.

Pe lângă toate acestea, inițiativa urmărește discreditarea ideii reunificării prin asocierea ei cu europarlamentara pro-rusă Diana Șoșoacă, care în aceste se află într-o vizită la Moscova.

„Obiectivul unirii este discreditat prin asocierea cu Șoșoacă, aruncându-l în derizoriu. Aceasta este miza rusă într-un moment sensibil în recenta istorie comună. Relația dintre Diana Șoșoacă și Vladimir Putin nu trebuie înțeleasă ca o prietenie personală probată, ci ca o compatibilitate politică periculoasă. Șoșoacă folosește același limbaj pe care Kremlinul îl exportă în regiune, mai exact anti-UE, anti-NATO, anti-Ucraina, suveranism strigat agresiv și victimizare permanentă. Cel mai grav este că Șoșoacă nu se limitează la simpatii. În martie 2025, ea i-a scris lui Putin după ce a fost blocată electoral și a vorbit despre recuperarea unor teritorii ucrainene. Aceasta este exact logica revizionistă care servește Moscovei. Astfel granițele devin negociabile, iar agresorul capătă pretexte. Ucraina i-a interzis intrarea pentru trei ani, invocând declarațiile pro-ruse și anti-ucrainene. Pentru Putin, Șoșoacă este utilă nu fiindcă ar decide politica Rusiei, ci fiindcă livrează din interiorul UE mesaje precum contestarea sprijinului pentru Ucraina și discreditarea Occidentului. Relația lor este, înainte de toate, una de propagandă”, a explicat Mihai Isac.

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Cum ar arăta un proces real de reunificare

În realitate, un proces de reunificare între cele două state, spune Mihai Isac, ar presupune consolidarea Republicii Moldova ca stat stabil și funcțional, reducerea vulnerabilităților interne și rezolvarea unor dosare sensibile precum Transnistria și Găgăuzia. Ar implica, de asemenea, armonizarea instituțiilor, de la fiscalitate și pensii până la justiție și administrație, dar și existența unei majorități sociale clare în ambele state.

„Traiectoria corectă ar trebui să fie graduală, democratică și europeană, nu unilaterală și spectaculoasă. Primul pas este consolidarea Republicii Moldova ca stat democratic, sigur, european și funcțional. Un eventual proiect de reunificare ar trebui să vină abia după ce există o majoritate socială clară, o dezbatere onestă despre costuri și beneficii, garanții pentru minorități, soluții pentru Transnistria și Găgăuzia, un plan pentru cetățenie, administrație, pensii, fiscalitate, justiție și reprezentare politică. Dreptul internațional permite modificarea frontierelor prin mijloace pașnice și prin acord, nu prin gesturi unilaterale. Deci traiectoria corectă nu este să decretăm unirea, ci să construim condițiile în care o asemenea decizie ar putea fi luată democratic. Asta înseamnă apropiere economică, infrastructurală, educațională, culturală și instituțională și creșterea încrederii între societăți. Apoi, dacă va exista o majoritate clară și stabilă, referendumuri, tratat bilateral și proceduri constituționale. Unirea nu poate fi un act de PR politic. Dacă va fi vreodată, trebuie să fie rezultatul unei voințe democratice clare și al unei arhitecturi juridice serioase. Unirea nu se face prin scurtături parlamentare, ci prin consens democratic și o apropiere reală, pas cu pas, între cele două maluri ale Prutului”, a conchis analistul politic Mihai Isac.