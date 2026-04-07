Sorin Grindeanu respinge „târguiala” pe funcții și acuză blocaje în Guvern: „Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm privind discuțiile legate de o eventuală schimbare a guvernării, criticând ceea ce el numește o „târguială” politică pentru funcții.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a spus că nu acceptă ca dezbaterea despre direcția Executivului să fie deturnată în negocieri pentru poziții-cheie.

„Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru sau pe alte funcții ministeriale. Resping categoric o astfel de abordare!”, a afirmat liderul social-democrat.

Grindeanu a argumentat că schimbarea este necesară în contextul în care, potrivit acestuia, majoritatea românilor consideră că direcția actuală este greșită.

„Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră”, a mai transmis acesta.

În același mesaj, liderul PSD a criticat Executivul pentru lipsa de reacție în fața provocărilor economice și pentru blocarea unui proiect destinat sprijinirii agriculturii.

Este vorba despre inițiativa „Motorină ieftină pentru agricultură”, care, potrivit lui Grindeanu, stagnează de peste o lună la nivel guvernamental, în ciuda demersurilor făcute de ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

„România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională! Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern și din Coaliție! (...) Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental”, a subliniat acesta.

Grindeanu avertizează că lipsa unei decizii rapide ar putea avea efecte economice grave în perioada următoare.

„Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar! Este doar orgoliu politic și încăpățânare!Iar, din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare. Românii cu venituri mici și medii vor fi cei mai loviți dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacționeze mai rapid și cu mai multă hotărâre! Românii nu au nevoie de scenarii și diversiuni ieftine, ci de soluții concrete!”, a mai transmis liderul PSD.