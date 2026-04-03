search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Directorul ARR contestă arestarea preventivă dispusă de Tribunalul Cluj. Cristian Anton, acuzat că ar fi constituit un grup infracțional organizat

0
0
Publicat:

Directorul Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, a contestat vineri, 3 aprilie, măsura arestării preventive dispusă de Tribunalul Cluj, în dosarul în care este cercetat pentru dare de mită, trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat.

Directorul ARR/FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Directorul ARR/FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Contestaţia lui Cristian Anton faţă de măsura arestului preventiv a fost înregistrată vineri, scrie News.ro.

„În temeiul art. 226 Cod proc. pen. raportat la art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 Cod proc. pen., admite propunerea formulată în dosar nr. 4697/159/P/2024 de către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj şi, în consecinţă:

1. Dispune arestarea preventivă a inculpatului A.C., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (3 acte materiale), folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale) şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.04.2026 şi până în data la 30.04.2026, inclusiv”, a decis miercuri Tribunalul Cluj.

Instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată de Cristian Anton.

De asemenea, inculpatul Radu Bogdan-Alexandru, administrator al unei societăţi comerciale, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi constituirea unui grup infracţiional organizat, a fost şi el arestat pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.04.2026 şi până la data de 30.04.2026, inclusiv.

Şi în acest caz, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu.

Cristian Anton ar fi constituit un grup infracțional organizat

Anterior, la 1 aprilie, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a confirmat că directorul ARR a fost reținut cu o zi în urmă pentru infracțiuni precum luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. 

Potrivit procurorilor, Cristian Anton ar fi constituit, în decembrie 2025, un grup infracțional organizat alături de alte persoane, cu scopul fraudării examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale, în schimbul unor sume de bani.

Anchetatorii susțin că, în calitate de lider, acesta ar fi coordonat activitatea grupului, ar fi stabilit comisiile de examinare și ar fi permis fraudarea probelor, inclusiv prin furnizarea răspunsurilor sau înlocuirea candidaților.

În martie 2026, Anton ar fi primit 60.000 de euro pentru două examene, iar anterior alte zeci de mii de euro pentru facilitarea promovării frauduloase. De asemenea, un alt inculpat ar fi colectat peste 100.000 de euro de la candidați.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit aproximativ 500.000 de euro la domiciliul lui Anton și alte bunuri și sume de circa 100.000 de euro la ceilalți inculpați.

Procurorii precizează că cei vizați trebuie să respecte obligațiile impuse de controlul judiciar, iar ancheta este în desfășurare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!