Exclusiv Măsura extremă prin care PSD vrea să scape de Bolojan. Analist: „PSD e în cea mai proastă ipostază din 1990 încoace”

PSD propune liberalilor, conform unor surse, păstrarea funcției de premier până la următoarele alegeri, dacă îl debarcă pe Bolojan. Analistul Cristian Hrițuc susține că este o operațiune de propagandă neasumată, o promisiune lipsită de credibilitate în contextul în care PSD nu respectă actualul protocol de guvernare.

PSD vrea renegocierea protocolului de coaliție și ar fi dispus să renunțe la funcția de premier până la alegerile viitoare, dacă PNL decide schimbarea lui Ilie Bolojan, potrivit unor surse politice. Discuțiile vin înainte ca social-democrații să finalizeze consultările interne privind rămânerea la guvernare și viitorul coaliției.

Tensiunile dintre partide cresc, chiar și după adoptarea bugetului. Ilie Bolojan nu exclude varianta unui guvern minoritar, fără sprijinul PSD, deși admite că o astfel de soluție ar fi dificilă pentru gestionarea problemelor actuale.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că actuala formulă de guvernare nu poate continua fără schimbări majore, inclusiv la nivelul conducerii Executivului. În lipsa acestora, PSD ar putea ieși de la guvernare, ceea ce ar duce la pierderea majorității parlamentare. Surse politice susțin că, după votul din 20 aprilie, premierul ar putea primi un ultimatum de 72 de ore pentru demisie.

În acest context, sunt luate în calcul mai multe scenarii: menținerea lui Bolojan cu un guvern minoritar, fragil și dependent de voturi punctuale; căderea guvernului prin moțiune de cenzură și formarea unei noi majorități; sau reconfigurarea coaliției, cu PSD rămânând la guvernare, dar impunând condiții noi, inclusiv schimbări la vârful Executivului.

Analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, a explicat pentru „Adevărul” culisele acestei operațiuni a PSD.

„Este strict o măsură din capitolul de propagandă al PSD”

Adevărul: Cât de credibil vi se pare acest scenariu venit pe surse?

Cristian Hrițuc: Zero la sută credibilitate. Este strict o măsură din capitolul de propagandă al PSD care să încerce să-i ajute pe liberalii din tabăra de opoziție la negocierile interne. Altfel, nu are nicio explicație această operațiune și uitați-vă că ei sunt atenți, nu o pronunță liber, o dau pe surse.

Este o capcană, niciodată PSD-ul nu va face un astfel de gest și, să zicem prin absurd că dacă face o promisiune acum, asta nu ar însemna că s-ar ține de ea, pentru că putem vedea că în momentul de față ei au încălcat protocolul și nu respectă o înțelegere. De aceea nu cred că va mai exista vreo garanție că se va respecta o altă înțelegere.

Ce ne arată această propunere cu privire la atmosfera din PSD?

E o disperare foarte mare și se poate vedea în toate cifrele și ei probabil le știu, nu vor din aici de sondajele desenate în baie. Dacă ne uităm la sondajele serioase, vedem că PSD scade. Are un lider de 12% încredere, adică total necredibil. Putem observa că nu are pic de spațiu de joc, spre deosebire de AUR. Au intrat pe o strategie proastă și au nevoie de o mare victorie politică ca să poată să se relanseze în capul lor. Eu nu cred că va mai exista vreo relansare a PSD-ului, dar PSD-ul este partidul care în acest moment este în cea mai proastă și în cea mai proastă poziție dintre toate partidele politice. N-are decât variante prin care pierde. Liderii PSD încearcă să găsească o cale de a nu-și mai pierde electoratul în favoare AUR și de a opri căderea. Este disperare pentru că nu pot opri căderea.

Ei consideră că o soluție de genul „o victorie împotriva lui Bolojan”, le-ar aduce această oprire a căderii. Deși ei nu mai pot fi credibili, chiar dacă să zicem l-ar înlătura pe Bolojan, jocul acesta schizofrenic ba în opoziție, ba la putere, se vede că nu ține. Adică AUR va fi în continuare cel care va mușca din electoratul lor.

Credeți că s-a ales comunicarea pe surse a acestei opțiuni din cauza poziției fragile a președintelui Grindeanu, în contextul dosarului DNA al fostului său șef de cabinet pe vremea când era ministru al Transporturilor?

Grindeanu este ca frunza în vânt. Putem să vorbim în momentul acesta despre el ca președinte al PSD, iar peste două luni să nu mai fie președintele PSD.

Grindeanu este tolerat acum de Olguța Vasilescu și de restul liderilor PSD. Grindeanu nu poate să conducă el partidul și de aceea eu nu-i dau mai mult de câteva luni în funcție. Grindeanu ca să supraviețuiască acum ar avea nevoie de înfrângerea lui Bolojan și de un guvern în care să fie anexat PSD-ului, cum s-a exprimat, Bolojan, abia atunci s-ar mai întări un pic.

Normal că din dosarul acesta, cine știe, poate să iasă elemente care să ducă și spre el. Nu știu, nu putem specula. Un lider cu 12% sub partid, cu atâtea pete de imagine din trecut, cu scandalul Nordis și cu asta, în niciun caz nu va putea fi premier al României. Nu cred că l-ar desemna vreodată Nicușor Dan premier, pentru că orice țară când e în multiple crize, are nevoie de un premier care să îi insufle un pic de încredere. La 12% încredere e foarte greu. Bolojan are 25%. Nu poți să pui premier al României un om care nu are suport al populației, pentru că în trei luni ai avea demonstrații de protest și l-ai vedea înlăturat.

Sfârșitul unuia dintre cei mai importanți actori politici care au dominat România din 1990? „A devenit partidul capitalistului”

„Rămânerea la guvernare a PSD cred că se va face de frica deschiderii mai multor dosare”

Cum credeți că vor răspunde cei din PNL?

Da, va fi interesant de văzut jocul liberalilor. Deocamdată vedeți că există o liniște, o pace... Nu mai sunt declarații contondente. S-a așternut oarecum tăcerea. Dar totul se va putea schimba dacă PSD își va retrage miniștrii de la guvernare, atunci probabil liderii PNL vor fi mai activi. Probabil liderii PNL anti-Bolojan cu liderii PSD își vor da mâna să zică, „uite, putem construi o majoritate”. Până atunci, liberalii așteaptă să mute PSD. PSD așteaptă să pună presiune liderii din PNL, din opoziție. Liderii PNL din opoziție așteaptă să mute PSD. Probabil momentul de inflexiune, momentul în care ne vom da seama cum se vor duce lucrurile, va fi după 20 aprilie, când PSD decide dacă rămâne la guvernare.

În funcție de ce credeți că vor judeca liderii din PSD dacă se retrag sau nu de la guvernare?

Pare că în momentul de față, decizia a fost deja luată. Au escaladat atât de mult încât acum pare că nu și-au lăsat nicio cale de întoarcere.

S-ar putea, totuși, ca la un moment dat liderii PSD să se sperie de anumite dezvăluiri legate de dosarul șefului de cabinet al lui Grindeanu și să facă o întoarcere la 180 de grade și să rămână la guvernare.

Rămânerea lor la guvernare cred că se va face de frica deschiderii mai multor dosare.

Grindeanu a susținut că, de fapt, va decide „poporul” PSD-ist dacă partidul rămâne la guvernare...

Referendumul într-un partid nu trebuie privit ca un referendum normal. Într-un referendum de partid înseamnă că filiala dintr-un județ va vota ce spune șeful de filială. Conducerea partidului poate impune rezultatul.

Avem și un scenariu în care peste 51% din poporul PSD-ist decide să rămână la guvernare, 49% decide să nu rămân, și Grindeanu va putea vinde acest rezultat ca ceva de genul „ne-am consultat, există o tabără mare a celor care doresc să asigurăm stabilitate”.

Tensiuni în PSD legat de soarta premierului. Vasile Dîncu: „Există o presiune din teritoriu. Nu este vorba doar despre schimbarea unui om”

„Orice om politic întreg la cap punea pe pauză orice acțiune de schimbare a guvernului”

Cum credeți că va influența criza petrolului o eventuală decizie a PSD-ul? Va avea vreun efect sau efectiv nu o să le pese?

Teoretic, orice lider rațional, orice om politic întreg la cap, când vede situația la care s-a ajuns în urma războiului din Iran, punea pe pauză orice acțiune de schimbare a guvernului. Faptul că ei au continuat și, culmea, au amplificat scandalul, arată că nu le pasă absolut de nimic.

Credeți că această mișcare face parte și din încearcarea PSD de a obține concesii privind șefii parchetelor și șefii serviciilor secrete?

Oarecum toate sunt legate, fiecare vrea să-și arate mușchii. În justiție, dacă observăm jocul din CSM, faptul că actualii procur general și șef al DNA nu și-au luat aviz pozitiv este un semn că PSD pierde acest joc. În cazul serviciilor nu mă pronunț pentru că iau de bune declarațiile lui Nicușor Dan care a spus că va desemne oameni care nu au treabă cu politica.

Deci toate elementele astea generează efecte, dar acum reacția PSD pleacă, de fapt, din disperare. Politologul Sebastian Lăzăroiu a pus cea mai bună ștampilă: PSD e un partid muribund la ora asta. Pierd pe zi ce trece. PSD e în cea mai proastă ipostază din 1990 încoace.

Având în vedere decizia crucială care trebuie luată în 20 aprilie, această operațiune de propagandă venită pe surse, precum o numiți, ne spune ceva cu privire la decizia lor?

În momentul în care încă arunci petarde de genul acesta, înseamnă că sunt încă la jumătatea drumului și poate ieși orice.