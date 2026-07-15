Sorin Grindeanu: „PSD n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan”. Atac la adresa lui Bolojan: „Când văd cum este genial, sigur că sunt nervos”

Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a explicat miercuri seară cum vede ieșirea din actuala criză politică în care se află România.

Liderul PSD a declarat, la Gândul, că social-democrații au fost de acord cu ideea unui „guvern de tranziție” care să gestioneze perioada următoare și să asigure închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă propunerea nu a fost acceptată de toate formațiunile politice.

„Despre anticipate aproape nu s-a discutat (n.r. la consultările de la Palatul Cotroceni,), deci pot să zic că n-a fost un subiect luat la Cotroceni”, a afirmat Grindeanu.

Discuții despre PNRR și pozițiile partidelor

Potrivit liderului social-democrat, principalele teme abordate în cadrul întâlnirii cu președintele au vizat reformele din PNRR și posibilitatea unei apropieri între partidele care au făcut parte din fosta coaliție.

„Despre PNRR și legile pe care ar trebui Guvernul să le trimită (...) către Parlament s-au discutat. De asemenea, președintele a vrut să vadă dacă s-au mai flexibilizat pozițiile partidelor care au făcut parte din fosta coaliție”, a explicat acesta.

Grindeanu a subliniat că PSD, UDMR și grupul minorităților naționale au fost de acord cu o formulă temporară de guvernare care să permită depășirea actualului blocaj politic.

„Noi am spus că da, eu am spus că da, suntem dispuși să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu (...) care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie a acestui an”, a declarat liderul PSD.

Potrivit acestuia, scopul unei asemenea formule ar fi fost calmarea tensiunilor politice și reevaluarea situației după finalizarea principalelor obiective guvernamentale.

Grindeanu: „PNL și USR au spus că nu”

Întrebat cine s-a opus acestei variante, liderul PSD a indicat direct cele două partide.

„Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da (...) Dar ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei nu vor așa ceva”, a afirmat Grindeanu.

„PSD N-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan”

Sorin Grindeanu a respins și speculațiile privind existența unor acorduri între PSD și președintele Nicușor Dan.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este pe scurt ce pot să-ți spun”, a declarat acesta.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD și-a anunțat public, încă de la finalul anului trecut, intenția de a reevalua participarea la guvernare.

„PSD-ul a luat deciziile așa cum am anunțat public cu mult timp înainte (...) La începutul lunii decembrie (...) noi am anunțat public că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare”, a spus liderul social-democraților.

Grindeanu a criticat, totodată, activitatea Executivului, susținând că „în România se guvernează prost” și că actuala formulă de conducere nu a oferit soluții eficiente pentru problemele țării.





Grindeanu atacă Guvernul Bolojan: „Economia este în gard”

Liderul PSD a lansat noi critici la adresa Guvernului și a premierului Ilie Bolojan, susținând că actuala situație economică este mai gravă decât în perioada crizei financiare din 2009-2010.

Grindeanu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD și AUR ar fi responsabile pentru lipsa unui executiv cu puteri depline.

„Și atunci singura politică publică este înjurătura la adresa PSD-ului, că asta se face”, a afirmat președintele social-democraților.

„Am intrat în procedură de deficit excesiv când era un prim-ministru PNL”

Grindeanu a susținut că responsabilitatea pentru problemele economice actuale nu poate fi atribuită exclusiv PSD și a amintit că România a intrat în procedura de deficit excesiv în perioada în care la conducerea Guvernului se afla un premier liberal.

„În ultimii șapte ani, PNL-ul a avut patru prim-miniștri, PSD-ul unul singur. Am intrat în procedură de deficit excesiv când era un prim-ministru PNL”, a declarat liderul PSD.

Acesta a criticat și măsurile economice adoptate în ultimii ani, pe care le-a catalogat drept „o politică de austeritate proastă”.

„Patronatele spun că economia este în gard”

Grindeanu a invocat discuțiile recente pe care le-a avut cu reprezentanții sindicatelor și ai mediului de afaceri, susținând că semnalele primite sunt extrem de îngrijorătoare.

„Azi am avut întâlnire cu patronatele. Știți ce spun? Că economia este în gard. Asta au spus patronatele la întâlnirea de astăzi, că banii nu se mișcă, nu există în acest moment și că investițiile și consumul s-au prăbușit”, a afirmat Grindeanu.

Un sondaj IRES la comanda PSD plasează partidul cu un avans de 4% în fața PNL. Siegfried Mureșan: „Pe noi nu ne păcălesc”

Liderul PSD susține că situația economică actuală este comparabilă sau chiar mai dificilă decât cea traversată de România în timpul crizei economice din urmă cu peste un deceniu:

„Suntem undeva mai grav decât în anii aceia de criză 2009-2010”.

Atac direct la adresa lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a criticat și imaginea publică a premierului Ilie Bolojan, despre care spune că este prezentat în mod exagerat drept un reformator de succes.

„Când văd (...) cum Bolojan este genial și a făcut reforme, sigur că sunt nervos. Pentru că românii simt că o duc și văd că în fiecare zi o duc mai prost decât ziua anterioară”, a declarat liderul PSD.

În opinia sa, deteriorarea nivelului de trai este consecința directă a actualei guvernări.

„Asta este urmarea acestei guvernări a lui Ilie Bolojan”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan vrea încheierea crizei politice până la finalul verii

Amintim că președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Kiev, că speră ca actuala criză politică să fie depășită în cursul acestei veri, subliniind însă că deblocarea situației depinde în primul rând de partidele politice.

Șeful statului a afirmat că românii își doresc stabilitate și a arătat că există o așteptare tot mai mare ca perioada de incertitudine să se încheie.

„E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide”, a declarat Nicușor Dan, adăugând că speră ca situația să fie închisă „în cursul acestei veri”.

Întrebat despre consultările politice, președintele a precizat că dialogul cu liderii partidelor nu s-a întrerupt, chiar dacă nu există întâlniri oficiale în acest moment.

„Eu cu partidele și partidele între ele discutăm”, a afirmat șeful statului, menționând că nu consideră necesare consultări formale, atât timp cât există comunicare între actorii politici.

Totodată, Nicușor Dan a sugerat că pozițiile asumate în ultimele luni au îngustat semnificativ spațiul de negociere dintre partide.

„Retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere”, a spus președintele.

Sondaj IRES comandat de PSD: 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR, primul partid în intenția de vot

Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul românilor față de situația politică și economică a țării. Potrivit cercetării, 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste 90% apreciază că există instabilitate politică.

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De asemenea, 92% dintre cei chestionați cred că România traversează o criză politică, iar 36% consideră că responsabilitatea aparține tuturor partidelor. Potrivit sondajului, contestat însă de liderii PNL,premierul Ilie Bolojan este indicat drept principal responsabil de 16% dintre respondenți, în timp ce PSD și președintele României sunt menționați de câte 14%.

În ceea ce privește gestionarea actualei situații politice, 41% dintre români l-ar prefera pe Sorin Grindeanu, în timp ce 38% ar aprecia că Ilie Bolojan se descurcă mai bine.

AUR conduce detașat în intenția de vot

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 40% din voturi, potrivit sondajului. PSD s-ar clasa pe locul al doilea cu 21%, urmat de PNL cu 17% și USR cu 10%.

UDMR ar obține 3%, SENS și SOS România câte 2%, iar POT 1%.

Românii resimt degradarea situației economice

Sondajul arată și un nivel ridicat de îngrijorare economică. Aproape jumătate dintre respondenți spun că veniturile lor au scăzut față de începutul anului 2025, iar 75% consideră că economia României s-a deteriorat în ultimul an.

Siegfried Mureșan contestă rezultatele

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a criticat cercetarea sociologică, susținând că PSD a publicat în trecut sondaje care nu au reflectat rezultatele reale ale alegerilor.

„Amintesc doar sondajul comandat de PSD și publicat anul trecut, cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Municipiului București, în care candidatul PSD, Daniel Băluță, era dat câștigător, cu 27%, în timp ce candidatul PNL și viitorul primar, Ciprian Ciucu, avea 24%. Două zile mai târziu, Ciprian Ciucu câștiga alegerile cu 36,16%, în timp ce Daniel Băluță aduna 20,2% din voturi, obținând doar locul 3”, a mai afirmat europarlamentarul liberal.