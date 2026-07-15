Radu Oprea (PSD) spune că anticipatele ar putea fi o soluție dacă ar da un nou Guvern, dar e sceptic: Bolojan ar fi trebuit să plece

Senatorul PSD Radu Oprea a declarat miercuri că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea tensiunilor politice, însă doar dacă în urma acestora ar rezulta o nouă majoritate și un nou guvern. În opinia sa, sondajele de opinie arată însă că actualul echilibru politic s-ar menține și după un eventual scrutin anticipat.

„Din punctul meu de vedere, şi asta este opinie personală, alegerile anticipate pot avea un lucru bun, pentru că, atunci când există o stare de tensiune în societate, alegerile anticipate pot fi o soluţie pentru ca cetăţenii să creadă într-un rezultat (...) care ar trebui să dea un nou Guvern. Dar, dacă ne uităm pe sondajele de opinie apărute în ultima vreme (...) se vede că soluţia care ar rezulta în Parlament, urmare a alegerilor anticipate, ar defini aceleaşi tabere, aceleaşi trei zone”, a afirmat, la Parlament. Oprea, citat de Agerpres.

Social-democratul consideră că obstacolele dintre principalele partide politice ar împiedica formarea unei formule guvernamentale diferite.

„Dacă barierele rămân şi ceea ce rezultă din alegerile anticipate, mai mult sau mai puţin, defineşte aceleaşi trei forţe importante din Parlament (...) nu vom genera o soluţie. Din această perspectivă, eu cred că ar trebui să găsim înţelepciunea (...) să găsim această înţelepciune. Nu noi am pus aceste bariere, sunt alte partide politice care au hotărâri luate în forurile statutare că nu mai vor să stea de vorbă”, a adăugat senatorul PSD.

PSD cere să vadă proiectul legii salarizării

În ceea ce privește viitoarea lege a salarizării, senatorul a declarat că PSD nu poate analiza un proiect care nu a fost depus încă în Parlament.

„Prima condiţie întotdeauna ca să iei un examen este să te prezinţi la el. Dacă nu avem un document pe care să-l putem analiza depus la Parlamentul României, nu ştiu... E o discuţie sterilă, e o discuţie fără obiect, pentru că nu am reuşit să vedem acest document”, a spus acesta.

Social-democratul a subliniat că o astfel de lege trebuie construită în urma consultărilor cu cei afectați de prevederile sale.

„Nu lucrăm pe scenarii, lucrăm pe documente, pentru că este o lege importantă, o lege care, odată adoptată, cinci ani de zile nu va mai putea să fie modificată. (...) Orice fel de reformă, ca să fie o reformă bună, durabilă (...) trebuie să poată fi acceptată şi de către beneficiari. De aceea, trebuie dialog, de aceea, trebuie discutat”, a precizat Oprea.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Referindu-se la pachetul de reforme aflat în pregătire, Oprea a afirmat că parlamentarii social-democrați vor susține proiectele care răspund nevoilor societății.

„Eu cred că cel mai important este ce este în aceste legi. Ilie Bolojan este deja demis, ar fi trebuit să plece de foarte mult timp. (...) Şansele sunt date de viteza cu care aceste proiecte legislative vor ajunge în Parlamentul României”, a declarat fostul secretar general al Guvernului.

Radu Oprea a criticat și modul în care, susține el, au fost promovate unele proiecte în perioada în care Bolojan era premier.

„Aflam în şedinţele de Guvern că trebuie să votăm, să adoptăm un anumit proiect, pentru că (...) marţea ieşea la declaraţii politice domnul premier Bolojan şi spunea un anumit lucru. Iar eu întrebam: 'Dar o discuţie în coaliţie am avut pe acest subiect?'. 'Nu, dar trebuie, pentru că am declarat la presă'. Acest gen de modalitate de lucru a dus la o precaritate, dacă vreţi, a textelor de lege care au fost adoptate în Guvernul României”, a susținut senatorul PSD.

Social-democratul a afirmat că PSD a acceptat în repetate rânduri propunerile formulate în negocierile politice de la Palatul Cotroceni.

„PSD de fiecare dată, la Palatul Cotroceni, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, a spus 'da' la foarte multe dintre solicitările cu care au venit preşedinţii PNL şi USR. De fiecare dată am spus 'da' (...) PSD, cred eu, a venit ca să fim parte a soluţiei, problemele au fost create de alţii”, a declarat senatorul social-democrat.