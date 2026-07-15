search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Oprea (PSD) spune că anticipatele ar putea fi o soluție dacă ar da un nou Guvern, dar e sceptic: Bolojan ar fi trebuit să plece

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Senatorul PSD Radu Oprea a declarat miercuri că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea tensiunilor politice, însă doar dacă în urma acestora ar rezulta o nouă majoritate și un nou guvern. În opinia sa, sondajele de opinie arată însă că actualul echilibru politic s-ar menține și după un eventual scrutin anticipat.

Oprea spune că PSD va susține proiectele care răspund nevoilor societății. FOTO FB Radu Oprea
Oprea spune că PSD va susține proiectele care răspund nevoilor societății. FOTO FB Radu Oprea

„Din punctul meu de vedere, şi asta este opinie personală, alegerile anticipate pot avea un lucru bun, pentru că, atunci când există o stare de tensiune în societate, alegerile anticipate pot fi o soluţie pentru ca cetăţenii să creadă într-un rezultat (...) care ar trebui să dea un nou Guvern. Dar, dacă ne uităm pe sondajele de opinie apărute în ultima vreme (...) se vede că soluţia care ar rezulta în Parlament, urmare a alegerilor anticipate, ar defini aceleaşi tabere, aceleaşi trei zone”, a afirmat, la Parlament. Oprea, citat de Agerpres.

Social-democratul consideră că obstacolele dintre principalele partide politice ar împiedica formarea unei formule guvernamentale diferite.

Dacă barierele rămân şi ceea ce rezultă din alegerile anticipate, mai mult sau mai puţin, defineşte aceleaşi trei forţe importante din Parlament (...) nu vom genera o soluţie. Din această perspectivă, eu cred că ar trebui să găsim înţelepciunea (...) să găsim această înţelepciune. Nu noi am pus aceste bariere, sunt alte partide politice care au hotărâri luate în forurile statutare că nu mai vor să stea de vorbă”, a adăugat senatorul PSD.

PSD cere să vadă proiectul legii salarizării

În ceea ce privește viitoarea lege a salarizării, senatorul a declarat că PSD nu poate analiza un proiect care nu a fost depus încă în Parlament.

Prima condiţie întotdeauna ca să iei un examen este să te prezinţi la el. Dacă nu avem un document pe care să-l putem analiza depus la Parlamentul României, nu ştiu... E o discuţie sterilă, e o discuţie fără obiect, pentru că nu am reuşit să vedem acest document”, a spus acesta.

Social-democratul a subliniat că o astfel de lege trebuie construită în urma consultărilor cu cei afectați de prevederile sale.

„Nu lucrăm pe scenarii, lucrăm pe documente, pentru că este o lege importantă, o lege care, odată adoptată, cinci ani de zile nu va mai putea să fie modificată. (...) Orice fel de reformă, ca să fie o reformă bună, durabilă (...) trebuie să poată fi acceptată şi de către beneficiari. De aceea, trebuie dialog, de aceea, trebuie discutat”, a precizat Oprea.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Referindu-se la pachetul de reforme aflat în pregătire, Oprea a afirmat că parlamentarii social-democrați vor susține proiectele care răspund nevoilor societății.

„Eu cred că cel mai important este ce este în aceste legi. Ilie Bolojan este deja demis, ar fi trebuit să plece de foarte mult timp. (...) Şansele sunt date de viteza cu care aceste proiecte legislative vor ajunge în Parlamentul României”, a declarat fostul secretar general al Guvernului.

Radu Oprea a criticat și modul în care, susține el, au fost promovate unele proiecte în perioada în care Bolojan era premier.

„Aflam în şedinţele de Guvern că trebuie să votăm, să adoptăm un anumit proiect, pentru că (...) marţea ieşea la declaraţii politice domnul premier Bolojan şi spunea un anumit lucru. Iar eu întrebam: 'Dar o discuţie în coaliţie am avut pe acest subiect?'. 'Nu, dar trebuie, pentru că am declarat la presă'. Acest gen de modalitate de lucru a dus la o precaritate, dacă vreţi, a textelor de lege care au fost adoptate în Guvernul României”, a susținut senatorul PSD.

Social-democratul a afirmat că PSD a acceptat în repetate rânduri propunerile formulate în negocierile politice de la Palatul Cotroceni.

„PSD de fiecare dată, la Palatul Cotroceni, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, a spus 'da' la foarte multe dintre solicitările cu care au venit preşedinţii PNL şi USR. De fiecare dată am spus 'da' (...) PSD, cred eu, a venit ca să fim parte a soluţiei, problemele au fost create de alţii”, a declarat senatorul social-democrat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac confirmă că dacă s-ar face alegeri anticipate s-ar schimba clasamentul din Parlament. Fostul premier desemnat spune că a avut acces la sondaje care nu au fost făcute publice: „Și în sondajele noastre AUR este pe primul loc, cu peste 30%”. Ce spune despre implicarea Bruxelles-ului în criza de la București
gandul.ro
image
Ciucu, despre muncitorii de pe șantiere: Dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte
mediafax.ro
image
Ce face zi de zi eroul de pe banca Spaniei, Luis de la Fuente. Declarația care valorează mai mult decât o Cupă Mondială: ”Mă rog pentru asta”
fanatik.ro
image
Ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Studiul prezentat în Parlamentul britanic care schimbă imaginea diasporei INTERVIU
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
digisport.ro
image
O jurnalistă de 101 vorbește despre secretul din spatele longevității sale. Cum își începe fiecare zi
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
observatornews.ro
image
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
cancan.ro
image
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Harta salariilor din România. Unde se câștigă cel mai bine în țară. Domeniile cu salarii de peste 13.000 de lei și cele cu cele mai mici venituri
playtech.ro
image
UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în Bosnia
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
FOTO ”O mizerie”. FCSB și-a lansat noul echipament, iar reacțiile n-au întârziat să apară: ”Cele mai tari”
digisport.ro
image
Prin ce trece Brad Pitt, după ce copii s-au îndepărtat complet de el. Acuzațiile pe care actorul le aduce Angelinei Jolie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Probleme la Casa de Pensii. Vechime în muncă fictivă pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Cum arată, în prezent, fiul Mădălinei Manole. Petru Mircea jr are 17 ani. „O minunăție de băiat, leit mama lui!”
click.ro
image
Gina Matache recunoaște de ce nu l-a vrut pe Radu Siffredi lângă Oana. Motivul pentru care își vede rar nepoții
click.ro
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
FotoJet (86) jpg
”Și sexul este un limbaj!” Fotografii incendiare: a apărut în Playboy, fără lenjerie intimă. Diva, mai sexy ca niciodată
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
image
Cum arată, în prezent, fiul Mădălinei Manole. Petru Mircea jr are 17 ani. „O minunăție de băiat, leit mama lui!”

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!