Sorin Grindeanu acuză „parlamentarii puterii” că nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR: „Go, Bolo!”

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat miercuri că parlamentarii din partidele aflate la guvernare nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR, deși era de datoria lor.

„Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?! Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

El a reamintit că, la Camera Deputaților, au fost trecute deja patru legi în ultima zi de sesiune parlamentară, acuzând totodată că Senatul condus de dreapta „a dormit pe el și a picat alte două proiecte”.

„Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?! Între timp, INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Atacul lui Grindeanu vine în contextul în care premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la începutul lunii iulie că va solicita conducerii celor două Camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie pentru dezbaterea şi adoptarea legilor necesare încasării sumelor aferente PNRR.

Amintim că PSD a anunțat marți, 14 iulie, că nu va vota proiecte de lege care servesc doar intereselor de partid, fără nicio legătură cu interesul național, în numele „salvării banilor europeni” din PNRR sau SAFE.

„Este în sarcina Guvernului să-și caute majoritatea pentru a-și trece proiectele prin Parlament. Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români”, a transmis Partidul Social-Democrat într-un comunicat.