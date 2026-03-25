Sorin Grindeanu nu exclude remanierea unor miniştri PSD. Pe cine a pus ochii

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul este pregătit să facă remanieri, în situaţia în care autoevaluarea internă pe care a anunţat-o ar arăta că social-democraţii care deţin portofolii în Guvern nu au făcut performanţă.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, la România Tv, dacă partidul pe care îl conduce este pregătit să facă şi remanieri, dacă autoevaluarea pe care partidul o va face va arăta că unul sau mai mulţi miniştri social-democraţi nu au performat.

”Evident că da”, a răspuns Grindeanu.

El a explicat că la nivel intern PSD va organiza întâlniri regionale, la care vor fi invitaţi şi miniştrii partidului, pentru ca aceştia ”să spună ce au făcut”.

”Şi vom decide cu toţii, împreună, unde e loc de mai bine”, a adăugat Grindeanu.