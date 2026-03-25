Grindeanu, ironii către Bolojan: „Am văzut bezelele pe care le-a trimis prim-ministrul către AUR”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, reafirmă, ironic, că premierul Ilie Bolojan şi unii dintre liderii PNL au trimis ”bezele” către Alianţa pentru Unirea Românilor. Grindeanu reiterează că exclude o alianţă cu AUR, spunând că PSD este dispus să treacă în opoziţie. ”Există majoritate şi fără PSD”, susţine el.

”Aici sunt tranşant şi cred că e a treia oară când spun acest lucru. Prima oară l-am spus la Bucureşti după întâlnirea cu sindicatele, a doua oară l-am spus aici, la Bruxelles, la întâlnirea cu secretarul general al Partidului Socialist European, a treia oară l-am spus: PSD nu face alianţă şi nu face majoritate cu AUR. Este exclus lucrul ăsta, s-a văzut şi săptămâna trecută în Parlament. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, credeţi-mă că ne era foarte simplu să-l facem şi ar fi trecut foarte rapid anumite amendamente. Şi doi, nu vom susţine un guvern minoritar”, a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la România Tv.

Preşedintele PSD a fost întrebat dacă, în aceste condiţii, formaţiunea pe care o conduce este pregătită să îşi asume rolul de partid de opoziţie, el răspunzând: ”Evident”.

”Evident. Există majoritate şi fără PSD. Am văzut bezelele pe care le-a trimis şi prim-ministrul, şi anumiţi lideri marcanţi, anumiţi, unii nu, alţii da, de la PNL către AUR. E treaba lor. Noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi şi pentru drumul pe care apucă PSD-ul. Am spus ceea ce excludem din start, văd că alţii n-o fac, e treaba lor”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Oficialul PSD a susţinut că nu vrea să discute despre nume de persoane ori de partide, ci despre măsurile luate de actuala guvernare şi despre ce trebuie făcut ca acele măsuri care nu au fost bune să fie ”corectate”.