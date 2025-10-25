Sorin Grindeanu a anunțat cine este favorit pentru candidatura PSD la Primăria Capitalei: „Pleacă cu prima șansă”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este favorit în cursa pentru candidatura PSD la Primăria Generală a Capitalei.

„Luni vom avea întâlnire cu restul organizației, cu Gabi Firea și cu primari de sector. Da, în acest moment, pe sondajele pe care le avem, Daniel e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă”, a declarat Grindeanu.

Declarația vine după ce Gabriela Firea a anunțat că nu va candida la Primăria Capitalei și va rămâne europarlamentar până la finalul mandatului.

„Eu sunt bucuros că de data asta pare că toată lumea trage la aceeași căruță. Și la Buzău și la București PSD se bate în a câștiga. Aici e cu mai puține emoții, la București...”, a adăugat Grindeanu.

Gabriela Firea, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei

Fostul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, a publicat o postare pe Facebook în care răspunde speculațiilor privind o posibilă candidatură la Primăria Capitalei și clarifică planurile sale politice.

„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine”, a scris Firea.

Ea a subliniat că intenționează să-și continue mandatul de europarlamentar, obținut prin votul românilor, chiar dacă naveta între Strasbourg și Bruxelles, împreună cu responsabilitățile de mamă, reprezintă o provocare: „Învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.”