Sorin Grindeanu, sigur pe șansele partidului la alegerile locale din 7 decembrie: „Eu cred că PSD-ul va reporni, în sensul bun, motoarele”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Târgoviște, că partidul este pregătit pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie și mizează pe victorii în mai multe zone ale țării, inclusiv în Capitală.

„La Găeşti vom câştiga, la București vom câştiga, la Consiliul Județean Buzău vom câștiga, vă asigur de aceste lucruri. La Caraș, cred că mai avem alegerile, vom câștiga. Eu cred că PSD-ul, odată cu alegerile din 7 decembrie, va reporni, în sensul bun, motoarele”, a declarat Grindeanu la Târgoviște, unde a participat la Conferința Extraordinară a PSD Dâmbovița, citat de Agerpres.

Liderul social-democrat a subliniat că partidul va propune candidați care se bucură de încrederea comunităților locale: „Vom propune candidați care să beneficieze şi care au încrederea comunităților locale. Că până la urmă asta contează când votezi un primar sau un președinte de consiliu judeţean, să simţi că este un administrator bun.”

Mai multe variante pentru Primăria Capitalei

În ceea ce privește candidatura PSD la Primăria Municipiului București, Grindeanu a precizat că partidul are „destule variante”, iar decizia finală va fi luată în următoarele zile.

„Vom decide în aceste zile, vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti, acolo avem primari de sectoare, trei. Dintre ei e şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă - Sectorul 3, e şi Daniel Băluţă - Sectorul 4, e şi Gabi Firea, este şi Florin Manole, care-i ministru şi preşedinte la (PSD, n.r.) Sectorul 1. Avem destule variante”, a explicat liderul PSD.

Acesta a adăugat că partidul are în derulare măsurători interne, iar rezultatele vor fi analizate la începutul săptămânii viitoare: „Vom vota în forurile statutare candidatul. Sau candidata…”, a adăugat Grindeanu, care a lăsat deschisă varianta unei candidaturi feminine.