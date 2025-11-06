search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Grindeanu candidează la şefia PSD cu moţiunea „Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună”

0
0
Publicat:

Sorin Grindeanu candidează la președinția PSD la congresului extraordinar de vineri, 7 noiembrie, cu moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. În documentul său, Grindeanu afirmă că filialele PSD „au funcționat bine ca maşinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice”.

Grindeanu candidează la preşedinţia PSD. FOTO Facebook Sorin Grindeanu
Grindeanu candidează la preşedinţia PSD. FOTO Facebook Sorin Grindeanu

„În fiecare epocă, un partid care a scris istoria trebuie să ţină cont de experienţa acumulată şi să treacă la o nouă etapă. PSD a fost, în ultimele trei decenii, arhitectul stabilităţii româneşti. A fost chemat să redreseze ţara şi să gestioneze crizele, a apărat instituţiile, a dezvoltat economia, a oferit coerenţă şi siguranţă. Un partid nu trăieşte doar din amintirea reuşitelor, ci din puterea de a-şi identifica noi obiective, adaptate prezentului, dar şi orientate spre viitor. România a evoluat constant, în ultimii 35 de ani, iar PSD a ţinut pasul cu această evoluţie. România este acum mai conectată, mai educată, dar şi mai polarizată. Românii pun acum accent mai mult pe respect, demnitate, stabilitate, vor o direcţie clară şi rezultate concrete. Această moţiune este un exerciţiu de luciditate colectivă. Ea porneşte din conştiinţa că un partid de centru-stânga modern trebuie să ţină mereu pasul inclusiv cu generaţiile noi pe care le reprezintă, într-un context moral, intelectual şi european mereu în schimbare", se arată în moțiune, potrivit Agerpres.

„O schimbare de abordare”

În același document, Sorin Grindeanu arată că trăim într-o epocă a paradoxurilor: avem cea mai mare libertate din istorie, dar şi cea mai adâncă neîncredere, avem cel mai mare nivel de conectare între persoane, dar şi cea mai mare singurătate socială.

„România are nevoie de o forţă care să restabilească un scop comun - să arate că modernitatea şi solidaritatea nu se exclud, că economia poate fi eficientă fără cinism, că progresul şi moralitatea nu se exclud, că noile tehnologii pot creşte coeziunea socială. Această forţă politică trebuie să fie PSD - partidul care a dovedit că ştie să guverneze, iar acum trebuie să dovedească că ştie să inspire din nou. Această moţiune este o reformă raţională şi profundă - o schimbare de abordare. Partidul Social Democrat trebuie să fie un spaţiu de merit, de competenţă şi de idei. Trebuie să deschidă porţile către generaţiile tinere, către profesionişti, către mediul academic şi către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerţiei cu inspiraţia. PSD are resursele, oamenii şi structura pentru a rămâne reperul politic central al României", mai arată Grindeanu.

„Vom guverna mai eficient”

Candidatul la preşedinţia PSD spune că România nu trebuie să fie „elevul ascultător” al Uniunii Europene, ci „partenerul lucid” care aduce echilibru şi solidaritate și că moțiunea în cauză „este o chemare la responsabilitate”.

„Moţiunea nu este doar un document politic, ci un angajament. Vom guverna mai eficient, vom asculta în continuare toate opiniile, dar vom decide cu măsură. Vom fi alături de români, vom promova valorile social-democrate. Vom continua să facem politică împreună cu românii şi pentru români. Este nevoie de un PSD unit, care are o identitate clară şi obiective bine definite. Această moţiune este începutul drumului spre echilibru, demnitate şi responsabilitate. În ultimii ani, politica românească s-a radicalizat. Într-un asemenea climat, echilibrul devine o virtute politică. Echilibrul nu înseamnă indecizie, ci discernământ. El înseamnă capacitatea de a ţine împreună două valori fundamentale: libertatea şi protecţia. PSD trebuie să reprezinte vocea centrului moral al României, acel centru care nu se identifică nici cu ideologia austerităţii, nici cu populismul radical", se mai arată în document.

Citește și: Sorin Grindeanu bate șaua pe tema pensiilor magistraților: „Stăm de două săptămâni și n-avem o lege”

„Concentrarea doar pe eficienţă ne-a făcut să ne pierdem contactul cu generaţiile noi”

Moţiunea „Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună"  porneşte de la ideea că „România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile".

„O forţă redutabilă cu o nevoie de clarificare identitară. PSD este cea mai mare forţă politică a României democratice. (...) PSD este pilonul stabilităţii româneşti - un partid cu rădăcini, structuri, oameni şi experienţă. În spatele acestei forţe administrative este nevoie de o clarificare doctrinară. PSD este un partid de centru-stânga, promovează progresul social şi economic, dar nu şi progresismul - în forma percepută la ora actuală de societatea românească. (...) PSD trebuie să aibă din nou curajul să vorbească despre demnitate şi echitate ca obiective politice legitime. Organizaţiile PSD sunt printre cele mai stabile din Europa Centrală: au continuitate, expertiză şi o infrastructură unică. Din păcate, concentrarea doar pe eficienţă ne-a făcut să ne pierdem contactul cu generaţiile noi, cu profesioniştii din diverse domenii, cu diaspora. Filialele noastre au funcţionat bine ca maşinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice. PSD trebuie să redescopere dezbaterea internă. Trebuie să construim o cultură a competiţiei, bazată şi pe idei nu doar pe oameni", se arată în moţiune.

„Eşecul se analizează, dar nu se ascunde”

Actualul președinte interimar al PSD propune ca liderii partidului să fie evaluaţi prin impactul real al muncii lor.

„Trebuie să introducem un sistem intern de evaluare pe baza unui set de indicatori: participare publică, impact electoral, vizibilitate comunitară, implicare civică. Să promovăm o cultură a asumării şi a feedbackului - succesul se recunoaşte, eşecul se analizează, dar nu se ascunde. Fiecare organizaţie locală trebuie să aibă un plan anual de acţiune politică şi civică, monitorizat la nivel regional şi naţional", detaliază Grindeanu, potrivit moțiunii.

Citește și: Grindeanu: „Daniel Băluță pleacă cu prima șansă la Primăria București. USR și AUR fac doar circ”

Documentul cu care Grindeanu merge la congresul PSD propune o reformă a funcţiei publice bazată pe competenţă, merit şi formare continuă, digitalizarea statului şi un Pact Naţional pentru Descentralizare care să stabilească clar competenţele între nivelurile administraţiei, reducând suprapunerile şi blocajele birocratice.

Preşedintele interimar al PSD a transmis și un mesaj înaintea Congresului: „Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească”.

574963846 1563540161793949 2006016959834252589 n jpg
Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Credite mai greu de obținut. Anunțul băncilor pentru finalul anului
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate