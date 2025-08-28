search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sorin Grindeanu critică modul de guvernare „selfie-stick” al USR: „Eu chiar nu înțeleg aceste apucături”

0
0
Publicat:

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat stilul ”online” de guvernare al celor de la USR și a susținut că nu înţelege aceste ”apucături”.

Sorin Grindeanu i-a criticat pe cei de la USR pentru modul de a guverna FOTO Malina Norocea
Sorin Grindeanu i-a criticat pe cei de la USR pentru modul de a guverna FOTO Malina Norocea

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, dacă PSD-ului îi este greu la guvernare cu USR.

„Nu, nu, mie nu”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă s-au obişnuit unii cu alţii în coaliţie, liderul PSD a răspuns: ”Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna. (...) Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Noi am fost obişnuiţi şi de-aia vă spuneam că e nevoie de clarificări în Congres (al PSD - n.r.), să ne adaptăm la transformările pe care România le-a avut, dar niciodată nu o vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta. Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare”.

El a explicat că nu înțelege aceste „apucături” de a face spectacol din ceea ce este în „fișa postului de ministru”.

„Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru. Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare. Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei. Dar încet încet, eu sper să înţeleagă. Eu sunt un optimist. Pare că a înţeles ieri, de exemplu sau alaltăieri, ministrul de la Economie, i-am spus: dom'le, am înţeles, e un pachet pe companii care a fost în dezbatere şi aşa mai departe, nu poţi să le aplici retroactiv. Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta”, a mai transmis preşedintele interimar al PSD.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de milioane de lei anual. Veniturile și cheltuelile, ținute la secret
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
HOROSCOP 28 august. Zi norocoasă pentru Raci, succes pentru Lei și energie creativă pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
„Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim”. Anunțul făcut de Ionuț Moșteanu, șeful MApN
gsp.ro
image
Fără precedent! Ce a făcut Ruben Amorim, după ce Manchester United a pierdut cu o echipă de liga a 4-a
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Niciodată în 22 de ani! Gigi Becali a făcut o declarație în premieră, înainte de "finala" FCSB - Aberdeen
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Tichete de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii arată cum se completează cererile
mediaflux.ro
image
„Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim”. Anunțul făcut de Ionuț Moșteanu, șeful MApN
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Capsula timpului ce a aparținut Prințesei Diana, deschisă 34 de ani mai târziu: Ce se află înăuntru

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer