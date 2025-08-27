Atac în interiorul coaliției. Liderul senatorilor PSD: „Rămăsese fără loc de muncă şi i s-a găsit o sinecură la Stat”

Liderul senatorilor PSD Cătălin Zamfir a atacat din nou partenerii de coaliție, acuzând că posturile la stat sunt create pentru oameni „rămași fără loc de muncă” și ironizând sloganul „fără sinecuri de partid”.

„Acum, dacă tot propune ministrul Cseke restructurarea cabinetelor miniștrilor și secretarilor de stat, de ce nu se desființează și cabinetele vicepremierilor care au portofolii? Ministrul de Interne și cel al Apărării au deja cabinete la ministerele pe care le conduc”, a scris Cătălin Zamfir pe pagina sa de Facebook.

Senatorul PSD a acuzat de asemenea că „toate posturile de secretari de stat, consilieri, secretare și șoferii aferenți, la cabinetele vicepremierilor care au portofolii, au fost înființate pentru persoane gen Cristian Seidler de la USR, care rămăsese fără loc de muncă și i s-a găsit o sinecură la Stat.”

El a adăugat că „la fel se întâmplă și la Senat, unde, deși i s-a desființat postul încă de la sfârșitul lunii ianuarie, dna Cătălina Bădoiu de la USR s-a legat practic de scaun, nepărăsind biroul cu toată recuzita din dotare (consilier, secretară, șofer) nici până azi.”

„Aidoma zgomotului public «fără penali în funcții publice», avem acum «fără sinecurile de partid», dar sigur, nu când e vorba de ai lor”, a conchis acesta.

Afirmațiile vin după ce ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seara, la Antena 3 CNN, că 40.000 de posturi din administrația locală și centrală vor dispărea și că numărul de consilieri ai aleșilor locali şi demnitarilor naționali se va reduce cu 57%, ajungând „de la aproximativ 10.700 de posturi, până la aproape 6.000 de posturi".