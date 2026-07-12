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Bolojan a criticat risipa bugetară a fostelor guvernări: „Am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat duminică, 13 iulie, că reducerea cheltuielilor la nivelul Cancelariei prim-ministrului a generat economii importante la bugetul de stat și a criticat risipa bugetară a precedentelor guvernări. 

Ilie Bolojan. FOTO gov.ro
Ilie Bolojan. FOTO gov.ro

Bolojan a comparat valoarea economiilor cu costul unor proiecte de infrastructură, afirmând că suma ar fi suficientă pentru construirea unor astfel de obiective.

„Ieri, colegul meu Mihai Jurca a publicat cheltuielile Cancelariei pe prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori. Așa cum se vede, cheltuielile sunt cam la jumătate față de 2024, iar, extinsă pe tot anul, economia este de peste 20 de milioane de lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Asta era valoarea unui pod cu o bandă pe sens peste Crișul Repede în anii trecuți sau valoarea unui pasaj rutier suprateran. Unul subteran are un cost mai mare cu 30%”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului PNL, puteau fi făcute investiţii consistente „dacă nu am fi risipit fondurile publice și am fi extins, de-a lungul anilor, la sutele de autorități centrale economiile ce pot fi realizate”:

„Am fi avut sute de pasaje sau poduri realizate în fiecare an, în multe localități din țară. Sau alte investiții publice pe care nu le vedem și de care românii nu vor putea beneficia”.

Bolojan: „Se pot face economii importante prin limitarea risipei”

Ilie Bolojan pledează în continuare pentru reducerea cheltuielilor în instituții și companii de stat.

„Există loc de mai bine la multe autorități sau companii publice și se pot face economii importante prin limitarea risipei, corecta dimensionare a numărului de angajați și contractarea corectă a lucrărilor și serviciilor publice. Doar așa putem face mai mult, în semn de respect pentru cetățenii care-și plătesc taxele și impozitele”, a încheiat premierul interimar.

Grindeanu, atac la adresa PNL: „Împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei”

Tot duminică, Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa liderilor liberali.

Cu o zi înaintea reluării de către Nicușor Dan a consultărilor pentru formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină învestirea unui nou Guvern, președintele PSD a acuzat PNL că încearcă să își construiască întreaga strategie politică pe opoziția față de social-democrați.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Asta în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024.

900 de euro împrumutați pe oră.

165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi.

Și 70 de firme care dau zilnic faliment.

Propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme! Ultima dintre ele - 15 mii de posturi de „bugetari” rase din Educație. Din EDUCAȚIE! Aplauze!

În acest timp, miniștrii demiși - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei”, a scris Grindeanu pe Facebook.

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