Nicușor Dan, mesaj ferm în plină criză politică: „Nu voi propune un premier fără majoritate”. Ce spune despre o alianță cu AUR

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la finalul summitului NATO de la Ankara, că nu vede în acest moment o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare și a anunțat că va avea luni o nouă rundă de consultări cu liderii fostei coaliții de guvernare. Șeful statului a exclus, totodată, posibilitatea susținerii unui Guvern cu voturile AUR.

Întrebat despre negocierile pentru formarea noului Guvern, Nicușor Dan a declarat că, în acest moment, nu există o variantă clară care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.

„În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție”, a afirmat președintele.

Șeful statului a anunțat că, cel mai probabil, luni va avea o nouă întâlnire cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a declarat Nicușor Dan.

„Nu voi propune un premier care nu are nicio șansă să strângă majoritatea”

Președintele a transmis că nu va nominaliza un candidat pentru funcția de prim-ministru doar pentru a crea un moment politic, dacă acesta nu are șanse reale să obțină votul Parlamentului.

„Nu voi propune un premier de care să știm că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. În momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine”, a spus șeful statului.

Acesta a explicat că, în cazul nominalizărilor anterioare ale lui Eugen Tomac și Adrian Veștea, a existat „așteptarea rezonabilă” că acestea ar putea fi validate de Parlament, însă situația s-a schimbat.

„Majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan exclude o majoritate sprijinită de AUR

Întrebat dacă ar accepta învestirea unui Guvern care ar depinde de câteva voturi din partea Alianța pentru Unirea Românilor, președintele a răspuns fără ezitare.

„Cred că e prima oară că aud întrebarea asta. Răspunsul este nu”, a declarat Nicușor Dan.

Ce le-a spus aliaților despre criza politică din România

Președintele a fost întrebat și de liderii prezenți la summitul NATO despre situația politică din România, însă a precizat că discuțiile au fost purtate „mai degrabă din curiozitate decât din îngrijorare”.

„Nu suntem un caz singular în Europa. Spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, le-a luat două luni să facă o coaliție. Suntem în trend, ca să spun așa”, a afirmat șeful statului.

Acesta a spus că mesajul transmis partenerilor occidentali a fost că România rămâne un aliat predictibil.

„România își continuă direcția pro-occidentală și își respectă angajamentele. Nu am fost întrebat de asta pentru că oamenii știau deja răspunsul”, a conchis Nicușor Dan.