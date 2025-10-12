Sorin Grindeanu, atac la USR: „Dacă încerci să faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un parcurs lin”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar fi preferat un Guvern din care să nu facă parte USR, însă social-democrații au acceptat acest compromis pentru a asigura stabilitatea guvernării. Totuși, Grindeanu l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan că PSD rămâne cel mai important partid din Coaliție și nu va tolera „alianțe” între ceilalți parteneri împotriva sa.

„Politic, am hotărât printr-o largă consultare să intrăm în această coaliție cu PNL, USR, UDMR plus grupul minorităților. Poate ne-ar fi plăcut să fie o coaliție mai slim, mai restrânsă. Poate putea fi făcută cu mai puține partide, dar politic am înțeles”, a declarat liderul social-democrat la Antena 3 CNN.

Grindeanu a subliniat că fără PSD nu ar exista o majoritate parlamentară care să susțină actualul Guvern.

„Dacă e să mă întrebați în mod direct, aș fi preferat o variantă fără USR, evident. Cum și USR sunt convins, numai că nu le iese pe calcule, fără PSD nu prea se poate, ar fi preferat o asemenea variantă. Politic am dreptul să cer anumite lucruri în această coaliție politică, și anume ca doi dintre acești parteneri din această Coaliție să nu se alieze împotriva unui al treilea”, a spus acesta.

Liderul PSD a criticat „tentativele” din interiorul Executivului de a ignora punctul de vedere al social-democraților și a avertizat că, dacă premierul nu ține cont de echilibrul din Coaliție, „nu va avea un parcurs lin”.

„La aceste lucruri se mai adaugă și tentative de a ignora rolul PSD în această Coaliție. PSD rămâne principalul partid al acestei Coaliții. În momentul în care încerci să faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un parcurs lin”, a spus Grindeanu, adăugând că mesajul nu este un avertisment, ci o realitate politică exprimată și anterior, inclusiv în Parlament.

El a precizat că partidul său va continua să vină cu propuneri „de centru-stânga”, menite să tempereze măsuri considerate prea dure de către unii parteneri de guvernare.

„Ne așteptăm să fie luate în seamă propunerile PSD și datorită ponderii pe care o avem în Parlament și datorită validității acestor propuneri și solidității lor”, a mai declarat Grindeanu.