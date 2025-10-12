PSD se pregătește pentru congresul ce ar putea avea loc în 7 noiembrie: Grindeanu și Corlățean, posibili candidați la șefia partidului

PSD se pregătește pentru un congres decisiv, programat cel mai probabil pe 7 noiembrie, în cadrul căruia delegații vor alege noua conducere a partidului, notează surse G4Media. Evenimentul va desemna președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții formațiunii, iar decizia finală privind data exactă urmează să fie luată la ședința conducerii PSD de luni. Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar, și-a anunțat deja candidatura, dorind ca votul pentru membrii viitoarei echipe de conducere să se desfășoare pe liste, nu individual.

Până în prezent, singurul competitor care și-a anunțat intenția de a-l contesta pe Grindeanu este Titus Corlățean, fost ministru de Externe, cunoscut pentru viziunea sa conservatoare. Senatorul PSD a declarat că partidul „are nevoie de credibilitate, trebuie relansat și condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”, adăugând că formațiunea riscă să devină o „balama” utilă guvernărilor de dreapta dacă nu se schimbă conducerea.

Sursele din partid au mai precizat că pe lista lui Grindeanu pentru funcțiile de conducere ar urma să se regăsească Claudiu Manda ca secretar general, iar Lia Olguța Vasilescu și Victor Negrescu ca prim-vicepreședinți. Alegerea prin liste ar urma să simplifice procesul și să asigure o majoritate clară pentru Grindeanu.

Istoria conducerii PSD arată o serie de lideri importanți care au influențat parcursul partidului și al României. De la Ion Iliescu, fondatorul FDSN și președinte al României, la Adrian Năstase și Mircea Geoană, lideri în perioade de guvernare și candidaturi prezidențiale, trecând prin Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, până la Marcel Ciolacu, actualul lider și fost prim-ministru, PSD a avut parte de personalități marcante care au modelat direcția politică a partidului și a țării.

Congresul din noiembrie va fi, așadar, un moment crucial pentru stabilirea echilibrului intern și direcției viitoare a PSD, marcând o etapă de tranziție după demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de prim-ministru și perioada interimatului condus de Grindeanu. Alegerea unei conduceri clare și coezive va fi esențială pentru pregătirea partidului în perspectiva viitoarelor alegeri.