Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că blochează deliberat formarea unui nou guvern. „Un concurs de înjurături pentru a-și fideliza bula anti-PSD”

Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a acuzat joi PNL și USR că mențin deliberat blocajul politic pentru că actuala situație le permite să atribuie contracte și să organizeze concursuri pentru șefii agențiilor de stat.

„Există forțe politice, și în special PNL și USR, care în acest moment doresc să perpetueze această stare care nu e una bună pentru România, indiferent cine se află la putere și indiferent cine este în opoziție. Da, vor să fie în continuare la putere. Sunt de trei luni singuri la guvernare în acest moment, PSD-ul este în opoziție. Eu n-am văzut în această perioadă, la unison, decât un lucru. O singură politică publică am văzut în trei luni de zile de când se află la guvernare PNL-USR: înjurătura la adresa PSD”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3.

El a susținut, totodată, că social-democrații fac demersuri pentru a aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern.

„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment, PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru o majoritate în Parlament, dar nici ceilalţi nu o fac. Noi suntem cel mai aproape în a face acest lucru, am speranţa că în următoarele săptămâni vom putea să avem această majoritate astfel încât să avem un guvern stabil, aşa cum îşi doresc românii, şi să nu mai trăim cu un prim-ministru care ne spune la fiecare cinci minute că vrea să plece, dar nu pleacă”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul PSD a acuzat că actuala criză politică ar fi menținută în mod deliberat de către PNL și USR din cauza contractelor.

„Și de aici argumentul pe care îl spuneam mai devreme: că își doresc continuarea acestei stări. De fapt, de ce? Fiindcă e foarte simplu. Chiar dacă ești un guvern cu puteri limitate, contractele pentru SEAP, pentru digitalizare, pentru toate lucrurile, pentru ONG-urile de casă, înființate peste noapte și care, deși sunt făcute de două săptămâni, câștigă licitații la SGG”, a adăugat acesta.

O altă acuzație a vizat concursurile pentru conducerea agențiilor din subordinea Guvernului

„Mai dau un exemplu. Au început concursurile, doamna Sava, pentru managerii de la agenții pe care, pe unele dintre ele, ca de obicei, vor să le vândă pe nimic și știm acest lucru. Chiar dacă le expiră contractul peste un an, au început concursul de acum, ca să se termine foarte repede cât mai sunt în zona de interimat, nu cumva să se întâmple concursuri corecte. Despre asta e vorba! De aceea își doresc să rămână în continuare”, a continuat.

Grindeanu a acuzat totodată că tensiunile dintre PSD și partidele aflate la guvernare s-au amplificat în ultimele luni, acuzând PNL și USR că au preferat atacurile politice în locul dialogului.

„În toate aceste luni noi am încercat să construim punți, să le explicăm de ce încercăm, fiindcă România merge într-o direcție greșită. Asta se vede și atunci am încercat să păstrăm un cadru normal. În schimb am primit în ultimele 3 luni din partea acestor brătieni second hand și USR un concurs de înjurături la adresa PSD, tocmai pentru a-și fideliza această bulă anti-PSD, aduceți-vă aminte în 2020 ce zicea Iohannis. În noua conducere a PNL au fost aleși cei care înjură cel mai mult PSD-ul. Sunt brătieni de tip second hand”, a mai acuzat el.

Ultimele consultări convocate de președintele Nicușor Dan au avut loc luni, la Cotroceni, însă acestea s-au încheiat fără un rezultat concret. Liderii fostei coaliții au părăsit sediul Administrației Prezidențiale în tăcere, refuzând să facă declarații.