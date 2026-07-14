PSD pune condiții pentru susținerea legilor din PNRR și SAFE: „Nu vom mai accepta niciun compromis”

PSD a anunțat marți, 14 iulie, că nu va vota proiecte de lege care servesc doar intereselor de partid, fără nicio legătură cu interesul național, în numele „salvării banilor europeni” din PNRR sau SAFE.

„PSD este în opoziție și va acționa ca un partid de opoziție. Nu va mai accepta niciun compromis politic care afectează electoratul PSD și societatea românească în ansamblul ei”, transmite Partidul Social-Democrat într-un comunicat.

PSD precizează că va rămâne deschis dialogului „pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcțional, în interesul României”, însă nu va susține „necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern demis.”

„Nu vom accepta improvizațiile legislative! Nu vom adopta nicio lege trimisă de Guvern în ultimul moment, fără a lăsa Parlamentului o perioadă rezonabilă de dezbatere reală.

Pentru salvarea banilor europeni, Guvernul are obligația să nu-și mai încalce propriile termene și să elaboreze în timp util proiectele de lege, pentru a permite dezbaterea parlamentară și consultarea reală cu partenerii sociali”, adaugă sursa citată.

De asemenea, PSD avertizează că nu va vota legi „în care nu se ține cont de amendamentele sau observațiile” social-democraților.

„Este în sarcina Guvernului să-și caute majoritatea pentru a-și trece proiectele prin Parlament. Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români.”

PSD: „Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier”

PSD spune că va susține proiectele necesare pentru atragerea fondurilor europene, dar va analiza strict fiecare prevedere a Guvernului pentru a se asigura că nu afectează interesele cetățenilor.

„Nu vom permite guvernului demis ca, în numele «salvării banilor europeni» din PNRR sau SAFE, să strecoare în proiectele de lege prevederi care servesc doar propriilor interese de partid, fără nicio legătură cu interesul național.

Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească.

Nu vom vota o Lege a integrității pentru funcțiile publice, prin care incompatibilii din USR urmăresc să îngrădească instituțiile care au demascat problemele de integritate de la vârful propriului partid.

Nu vom vota niciun act normativ care să permită vânzarea companiilor strategice ale României, la prețuri de nimic, pe liste scurte, stabilite în secret, fără consultare publică și fără niciun beneficiu pentru țara noastră”, avertizează partidul.

Nicușor Dan: „sunt optimist că o să ajungem să trecem pachetul PNRR”

Recent, președintele PSD, Sorin Grindeanu a avertizat că PSD intenționează să blocheze legile necesare îndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Președintele Nicușor Dan consideră că poziția exprimată de liderul PSD face parte din negocierile politice, ceea ce îl face să fie încrezător în faptul că, în final, PSD, pe de o parte, şi PNL-USR, de cealaltă parte, vor ajunge la un acord pe această temă.

„Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că, unu: nu face parte din guvernul ăsta și, doi: că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că, în urma discuțiilor și a negocierilor, care sunt esența politicii, o să ajungem să trecem pachetul PNRR”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan s-a declarat optimist că legile necesare continuării PNRR vor fi adoptate de Parlament, argumentând că partidele au demonstrat că pot colabora pe proiecte importante pentru România, precum SAFE, PNRR și aderarea la OCDE, în ciuda tensiunilor politice și a trecerii PSD în opoziție.