Grindeanu a anunțat când va prezenta PSD programul de relansare economică. „Voi transmite către coaliţie, bineînţeles, atunci când va fi finalizat”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 9 septembrie, când va fi prezentat programul partidului de relansare economică.

Sorin Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, cu ministrul sănătăţii, cel al muncii, şi al energiei şi cel al transportului despre pachetul de măsuri fiscale privind relansarea economică, scrie News.ro.

El a anunţat că în următoarele zile PSD va prezenta programul partidului de relansare economică.

„Eu cred că undeva pe joi, vom face această prezentare, după care o voi transmite către coaliţie, bineînţeles, atunci când va fi finalizat”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Tot marți, Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei despre restructurările în administraţie, va avea loc miercuri. Sorin Grindeanu a spus că în prezent sunt undeva în jur de 125.000 de posturi ocupate.

„Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a explicat Grindeanu.