Sondaj telefonic în ziua alegerilor pentru București: rezultatele estimative vor fi publicate la ora 21.00

INSCOP Research, în parteneriat cu informat.ro, va realiza pe 7 decembrie un sondaj telefonic în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Rezultatele estimative vor fi publicate la ora 21.00.

Potrivit reprezentanților INSCOP Research, metodologia folosită a fost validată prin comparația rezultatelor sondajelor sociologice cu rezultatele efective ale alegerilor din ultimele 12 luni, inclusiv alegerile prezidențiale și parlamentare din 2024 și 2025.

Specialiștii subliniază însă că estimarea rezultatelor pentru București este mai dificilă decât la nivel național, mai ales în contextul unei creșteri a numărului alegătorilor nehotărâți în această săptămână.

„Contrar aparențelor, din varii motive, estimarea rezultatului alegerilor din București este un proces mai dificil decât estimarea rezultatului alegerilor la nivel național, cu atât mai mult cu cât observăm în această săptămână o creștere puternică a ponderii nehotărâților. Avem însă încredere în experiența acumulată și metodele testate. Duminica, 7 decembrie, la ora 21.00 vom publica pe informat.ro rezultatele estimărilor INSCOP Research. Succes tuturor candidaților și fie ca Bucureștiul și bucureștenii să câștige cel mai bun primar posibil.”, a transmis Remus Ștefureac, directorul INSCOP.