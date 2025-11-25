Șocul lui Nicușor Dan în fața haosului administrativ: „Informațiile diferă de la o lună la alta, nu e normal”

Primarul Nicușor Dan a vorbit, în cadrul unui eveniment, despre dificultățile întâlnite în administrație, mai ales în accesarea datelor de la diferite instituții, semnalând lipsa de colaborare între acestea. Șeful statului a reiterat apelul său la mediul privat, pentru proiecte inovative, estimând o perioadă de doi ani până când statul va putea să transforme ideile în inițiative.

„Ai nevoie de o administrație care lucrează cu date, foarte important, și ca să iei decizii, da? În perioada pe care am petrecut-o aici, ăsta a fost lucru care cumva (...) Nu știu dacă șocat e cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare că de multe ori informațiile pe care le privești din diferite zone sunt diferite sau diferă de la o lună la alta și nu e normal. Și tocmai pentru că nu există o structură și o colaborare între instituții, astfel încât informațiile de care ai nevoie pentru a lua decizii să fie puse într-un mod structurat, organizat și stabil. Ăsta este un lucru care ține de funcționarea statului”, a explicat șeful statului.

El a semnalat și problemele legate de modul în care statul interacționează cu cetățenii, subliniind că această relație influențează direct încrederea publicului în instituții — un factor esențial pentru securitatea națională.

„Un alt lucru, evident, interacțiunea cu cetățenii și cu mediul de afaceri. Interfața cu între stat și cei care trebuie să îl folosească, este de multe ori deficitară. Asta este corelată cu, dacă vorbim de strategia națională de apărare, este corelată cu încrederea oamenilor în stat, care este esențială. Dacă vorbim de zona de securitate propriu-zisă, aici avem bineînțeles zona cyber în care, în opinia mea, statul român e destul de bine dar bineînțeles că tehnologia avansează și noi trebuie să avansăm odată cu ea și este zona de dezinformare în care încă nu suntem bine. Adică nu avem acele mecanisme de detectare automată a campanilor de dezinformare și modul în care noi comunicăm, instituțiile statului comunică, prin raportare la, ca să-i spun așa, peisajul comunicațional nu este deloc structurat. Cam astea sunt lucrurile pe care le văd”, a mai spus președintele.

Rolul digitalizării în combaterea corupției și evaziunii fiscale

Transformarea digitală oferă o serie de beneficii, a explicat președintele în cadrul unei conferințe, subliniind inclusiv combaterea corupției și evaziunii fiscale: „Beneficiile transformării digitale: o administraţie, cum am spus, care dă timp oamenilor şi economiei, o administraţie care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat; corupţia, una dintre preocupările principale ale românilor, vine în mare parte din posibilitatea funcţionarului de a lua o plajă largă de decizii – în momentul în care prin digitalizare ajungem să structurăm procesul, această acţiune a funcţionarilor devine mai restrânsă şi fenomenul de corupţie se restrânge şi el; evaziunea fiscală – acelaşi lucru”.

Potrivit șefului de stat, inteligenţa artificială o să devină esenţială în următorii ani, context în care România este obligată să se alinieze și să se dezvolte.

Securitatea cibernetică

„Securitatea s-a schimbat la nivel global şi partea hibridă a devenit esenţială, războaiele se desfăşoară şi în spaţiul cibernetic”, a mai explicat șeful statului, arătând totodată că dezinformarea reprezintă, mai ales în context electoral, reprezintă o amenințare la adresa democrației: „Am văzut deja şi vedem avem o campanie chiar zilele astea şi o vedem şi acum şi, din nou, nu mai este o problemă electorală de cine câştigă dintre nişte competitori, e o chestiune care ţine chiar de democraţia însăşi şi de încrederea în mecanisme democratice şi aici din nou statul trebuie să-şi dezvolte acele instrumente care să garanteze o democraţie în comunicarea sa, comunicarea online a oamenilor şi a actorilor”, a mai explicat Nicuşor Dan.

Un nou apel la mediul privat

Președintele a reiterat apelul său la mediul privat, explicând că estimează o perioadă de doi ani până când statul va putea veni cu proiecte inovative:

„Avem voinţă pe mai multe paliere, avem competenţe pe mai multe paliere, ce lipseşte este colaborarea între toate aceste structuri. (…) Până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei să le transforme în proiecte, estimez doi ani din momentul ăsta, vă încurajez pe cei din privat să veniţi cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câştiga timp. Deci, vă asigur că voinţă există la toate nivelurile, încă lipseşte partea de guvernanţă în statul român şi ca să câştigăm timp putem să compensăm”.