Sociologul Remus Ștefureac explică de ce votanții AUR nu sunt pro-ruși și nici extremiști: „Frustrările sociale au fost exploatate politic”

Potrivit sociologului Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, intenția de vot pentru AUR s-a stabilizat în ultimele șase luni la aproximativ 40% dintre alegători, iar aceștia „nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”.

„Vorbind despre alegători, președintele Nicușor Dan are dreptate când spune ceea ce spune în interviul pentru LeMonde. Conform studiilor sociologice repetate ale INSCOP Research, 75% dintre votanții AUR NU au încredere în Rusia. Faptul că unii lideri ai partidului au poziții proruse nu reflectă însă opțiunile majorității alegătorilor”, a explicat Ștefureac, pe FB.

Sociologul a subliniat că o minoritate dintre alegătorii AUR poate fi mai receptivă la propaganda externă, însă acest fenomen are explicații sociale și politice complexe, întâlnite și în alte țări.

„Alegătorii AUR provin, în mare parte, din rândurile populației cu venituri mici, din orașe mici și mijlocii sau din mediul rural. Mulți dintre ei nu au beneficiat de avantajele aderării la Uniunea Europeană și au familii afectate de emigrația economică. Această situație a generat frustrări sociale, exploatate politic de cei care au știut să folosească inclusiv tehnici de dezinformare. A arunca anateme precum <extremist> asupra acestei categorii de alegători este greșit și reprezintă o formă de defăimare inutilă și inacceptabilă”, a adăugat directorul INSCOP.

Reacția sociologului Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, vine în contextul declarației președintelui Nicușor Dan pentru LeMonde.

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni”, a spus Nicușor Dan.