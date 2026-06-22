Învestirea cabinetului condus de Adrian Veștea a eșuat luni în Parlament, după ce majoritatea construită în jurul candidaturii sale nu a reușit să strângă numărul necesar de voturi. Potrivit politologului Sergiu Mișcoiu, primul efect direct al acestui vot îl reprezintă modificarea raportului raporturile de forță în negocierile pentru formarea viitorului executiv. Dacă pentru președintele Nicușor Dan și tabăra din PNL care l-a susținut pe Veștea rezultatul reprezintă un eșec major, Ilie Bolojan iese întărit din această confruntare. În același timp, AUR a obținut o victorie simbolică importantă, iar PSD este împins tot mai aproape de asumarea directă a guvernării.

Cabinetul condus de Adrian Veștea a picat luni seară la votul de învestitură din Parlament, aruncând scena politică într-un blocaj total. Calculele noului Executiv s-au prăbușit definitiv după ce boicotul simultan al AUR și UDMR a lăsat coaliția fără majoritatea necesară, transformând ședința decisivă într-un eșec major pentru premierul desemnat. Doar 189 de senatori și deputați au votat favorabil, în condițiile în care minimul necesar pentru învestire era de 233 de voturi.

Nicușor Dan, marele perdant

În opinia politologului Silviu Mișcoiu, eșecul învestiturii îl afectează în primul rând pe președintele Nicușor Dan, care a susținut deschis candidatura lui Adrian Veștea și a mizat pe o posibilă fractură internă în PNL capabilă să producă o majoritate alternativă.

„Din păcate, pentru domnia sa, președintele Nicușor Dan este marele învins al acestei zile. În primul rând pentru că a mers pe o linie care, nu știu în ce măsură a fost a lui, cred că mai degrabă i-a fost sugerată și nu a fost consiliat foarte bine în această direcție, aceea de a găsi o breșă în PNL și de a activa o serie de forțe care să ducă la validarea echipei domnului Veștea. În felul acesta, președintele și-a pierdut din credibilitate. Este limpede că întreaga zonă politică care îl susținea, liberală, reformatoare și chiar conservatoare, l-a considerat vinovat de această aventură nereușită cu domnul Veștea", a declarat pentru „Adevărul” Silviu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Așa-numita tabără Thuma din PNL, cea care a susținut candidatura lui Adrian Veștea, s-a dovedit, în opinia analistului, mai puțin solidă decât anticipau susținătorii săi. În plus, profilul candidatului ar fi contribuit la lipsa de susținere.

„Este învinsă și echipa din PNL care, în ciuda tracțiunii pe care mulți credeau că o are, s-a dovedit mult mai slabă. A contat și faptul că personalitatea domnului Veștea nu a fost deloc convingătoare. Când vezi că istoria nu merge în direcția ta, te aliezi cu forțele care par câștigătoare. Cam așa funcționează lucrurile în politică și mai ales în politica internă a partidelor", a explicat Mișcoiu.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan iese consolidat din acest episod politic, reușind să mențină controlul asupra partidului într-un moment de presiune internă.

„Câștigătorul zilei este, fără îndoială, Ilie Bolojan. A reușit să reziste în fața acestei mișcări de sciziune și să țină partidul sub control în condiții extrem de puțin favorabile. Se crease deja impresia că operațiunea Veștea are șanse reale de succes și că poate atrage susținere. În felul acesta, polul format în jurul PNL și USR devine o alternativă de dreapta tot mai credibilă față de orice formulă de guvernare care va urma", a subliniat profesorul.

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AUR câștigă pe două planuri

După ce, timp de mai multe ore, a lăsat impresia că ar putea susține învestirea cabinetului condus de Adrian Veștea, momentul culminând cu discuția purtată de George Simion la sediul partidului cu candidatul la funcția de prim-ministru, AUR a decis în cele din urmă să se retragă din sala de plen. În opinia lui Silviu Mișcoiu, formațiunea iese întărită din această zi, în condițiile în care a reușit să seteze agenda publică și să îl plaseze pe președintele Nicușor Dan într-o poziție extrem de dificilă.

„AUR a reușit să impună agenda unui viitor premier și să spargă ultimul tabu care mai exista, acela că nu se negociază cu AUR. A chemat la sediul partidului un posibil viitor prim-ministru, după care l-a pus în fața unor condiții care nu puteau fi îndeplinite. În același timp, și-a reglat într-un fel conturile politice cu Nicușor Dan, aducându-l într-o poziție defensivă și obligându-l să se confrunte cu propriile declarații și poziționări anterioare", a apreciat Mișcoiu.

PSD ar putea fi obligat să preia guvernarea

La ieșirea din sala de plen, senatorul PSD Paul Stănescu, fostul secretar general al partidului, a declarat că Sorin Grindeanu ar trebui să își asume funcția de prim-ministru. Acesta este scenariul pe care mizează în acest moment și Sergiu Mișcoiu.

„PSD este acum pus într-o situație în care îi va fi foarte greu să nu își asume guvernarea. Pentru prima dată se asociază cu o formulă guvernamentală care eșuează înainte de a fi instalată, iar acest lucru îl pune într-o poziție complicată. Nu mai are niciun motiv serios pentru a nu emite pretenții directe de guvernare. Desigur, acest lucru presupune și o înțelegere cu PNL pentru a putea construi o majoritate care să treacă prin Parlament", a precizat Mișcoiu.

Pe lângă această variantă, explică politologul, rămâne și cea a unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

„Există și varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, care să fie învestit cu voturile transparente ale PSD. Nici acest scenariu nu poate fi exclus. Între aceste două variante, președintele va trebui să arbitreze", a spus Mișcoiu.

Potrivit acestuia, varianta alegerilor anticipate este puțin probabilă, din cauza riscurilor privind o eventuală creștere a AUR.

„Știe că pasul către alegeri anticipate ar fi extrem de riscant. Un astfel de scenariu ar putea aduce AUR mult mai aproape de guvernare. Din acest motiv, pare că Nicușor Dan nu își dorește o astfel de evoluție. În consecință, cel mai probabil va fi nevoit să opteze între cele două variante rămase pe masă: o formulă de guvernare asumată direct de PSD sau o formulă minoritară PNL-USR-UDMR, susținută parlamentar pentru a putea trece votul de învestitură", a concluzionat Silviu Mișcoiu.