„PSD a pierdut, Simion a câștigat”. Evaluarea dură făcută de politologul Cristian Pîrvulescu după ce Adrian Veștea a ratat guvernarea

Politologul Cristian Pîrvulescu susține că PSD este „principalul înfrânt” în criza politică declanșată de eșecul desemnării premierului Veștea, apreciind că efectele se vor resimți atât pe scena politică, cât și în interiorul partidului.

„PSD este principalul înfrânt”, afirmă Pîrvulescu, care susține că social-democrații au greșit încercând să construiască o majoritate parlamentară pe care, în realitate, nu o aveau.

În opinia politologului, după finalizarea procedurii actuale, președintele Nicușor Dan ar trebui să reia consultările și să înainteze o nouă propunere de prim-ministru desemnat.

„O nouă rundă de consultări, care poate să fie rapidă sau nu, după care, în funcţie de rezultatul consultărilor, face o propunere de prim-ministru desemnat”, afirmă Pîrvulescu, pentru News.ro.

Acesta mai susține că PNL a stabilit deja direcția politică, ceea ce reduce semnificativ marja de decizie a șefului statului. Pîrvulescu vede două variante principale pentru formarea guvernului: „Ori un guvern PSD susţinut de PNL, UDMR şi USR; ori un guvern minoritar cu PNL, UDMR, USR susţinut PSD”.

El subliniază că partidele nu au reușit să construiască singure o majoritate stabilă: „Partidele nu au capacitatea să mobilizeze majorităţi”.

George Simion, „singurul învingător”

Pîrvulescu afirmă că George Simion este singurul care a ieșit cel mai câștigat din actuala criză politică: „Singurul învingător din această confruntare este George Simion”, spune el, explicând că AUR nu avea interes să participe la formula de guvernare discutată.

În opinia sa, partidul a câștigat capital electoral prin refuzul implicării directe în negocieri.

PSD, strategie greșită și pierderi electorale

Politologul mai susține că PSD pierde electorat în favoarea AUR și că apropierea de acest partid a fost o eroare strategică. „PSD pierde votanți în favoarea AUR”, afirmă acesta, pentru publicația citată.

În privința rolului președintelui Nicușor Dan, Pîrvulescu consideră că acesta nu putea răspunde presiunilor venite din zona AUR, iar contextul parlamentar i-a limitat drastic opțiunile. „Marja de manevră a președintelui este foarte mică”, afirmă el, sugerând că soluția va depinde de noi runde de negocieri între partidele mari.

În ceea ce privește PNL, politologul susține că eventualele disidențe interne și-au pierdut relevanța după votul recent. „Şansa lor a fost epuizată astăzi prin acest vot”, spune Pîrvulescu, adăugând că cei care au încălcat disciplina de partid riscă excluderea: „Vor fi cu siguranţă excluşi toţi”.

În urma votului din plenul reunit al Parlamentului, guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire.

Rezultatul final a fost de 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”, în condițiile în care pragul necesar pentru învestire era de 233 de voturi.