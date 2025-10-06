Radu Marinescu, reacție după decizia Curții de Apel în cazul Alinei Bica: „Nu comentăm hotărârile instanțelor”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, 6 octombrie, că nu poate comenta hotărârile instanțelor în cazul Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT, după ce Curtea de Apel București a retras mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare emis pe numele acesteia.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Magistraţii au mai decis retragerea documentelor de urmărire a fostei şefe a DIICOT.

Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

Întrebat de Digi24 dacă decizia ar putea crea un precedent pentru alți fugari, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că fiecare caz trebuie analizat individual.

„Este vorba de o decizie, de o hotărâre a instanțelor judecătorești. A comenta dezlegarea dată de judecător raportului juridic supus judecății ar însemna o imixtiune din partea mea și nu fac acest lucru”, a spus Marinescu.

„Fiecare situație trebuie examinată individual. Deci, dacă formula fugari poate să fie una colectivă, cel puțin în discursul public, în cel juridic, fiecare situație trebuie analizată în mod individual, repet, cu maximă responsabilitate din partea organelor judiciare. Ministerul Justiției este foarte responsabil în a face eforturile care țin de noi, de resortul cooperării judiciare, pentru a-i aduce în țară mai departe. Este responsabilitate judecătorilor, a magistraților să facă dreptate”, a adăugat ministrul.