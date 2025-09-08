Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii, este noul chestor al Camerei Deputaţilor

Plenul Camerei Deputaților a validat luni alegerea fostului ministru al muncii, Simona Bucura-Oprescu, în funcția de chestor, după demisia lui Mitică-Marius Mărgărit.

Decizia vine după ce Mitică-Marius Mărgărit, cel care ocupa anterior această poziție, și-a depus demisia. În urma votului, deputata social-democrată a fost desemnată să preia locul rămas vacant în cadrul conducerii Camerei Deputaților.

„Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se alege în funcția de chestor al Camerei Deputaților, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această funcție a domnului deputat Mărgărit Mitică-Marius”, se precizează în hotărârea adoptată de plen luni, 8 septembrie.

Simona Bucura-Oprescu are o experiență politică relevantă, fiind deputat în mai multe legislaturi și ocupând funcția de ministru al Muncii și Solidarității Sociale în perioada 19 iulie 2023 - 23 iunie 2025, funcţie pe care a părăsit-o în urma unei moţiuni de cenzură depuse împotriva sa de AUR care, în mod suprinzător, a fost votată în Parlament.