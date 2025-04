Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat că s-a făcut o nedreptate luni, când s-a votat moțiunea împotriva sa și a trecut de Senat. Aceasta a fost surprinsă ieșind din sala de plen cu lacrimi în ochi.

„Este matematică parlamentară pură. Sunt aici, le mulţumesc tuturor colegilor care au votat contra moţiunii, le mulţumesc şi celorlalţi care ne arată că în România democraţia este puternică. Voi continua ca şi până acum să-mi fac treaba”, a declarat ministrul Muncii, după votul din plenul Senatului.

Moțiunea împotriva ministrului a trecut cu 61 de voturi pentru și 59 împotriva.

„Coaliția PSD-PNL-UDMR a suferit prima înfrângere în Parlament. Moțiunea simplă inițiată de AUR, cu sprijinul POT și SOS, împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a trecut cu majoritatea voturilor senatorilor, de 61 pentru și 59 împotriva”, a transmis AUR, luni, 28 aprilie 2025.

Simona Bucura-Oprescu a precizat, întrebată dacă ia în calcul o demisie, că „în funcţiile politice este vorba de muncă şi de responsabilitate”.

„Munca neobosită se face în favoarea oamenilor. Ceea ce se întâmplă aici este vorba de matematică electorală. Eu îmi cunosc bine munca, munca pe care am depus-o de-a lungul unei îndelungate perioade de timp în folosul românilor. Cred în munca pe care am făcut-o şi cred în votul de învestitură pe care românii mi l-au acordat atât ca deputat, cât şi plenul Parlamentului României”, a subliniat ea.

„În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptăţii. Consider că munca pe care am depus-o este cu adevărat în folosul românilor, iar ceea ce se întâmplă astăzi cred că este o nedreptate. Tot ceea ce a ţinut de noi am făcut şi vom continua să facem”, a mai spus ministrul Muncii, vizibil emoţionată.

Potrivit regulamentului celor două Camere ale Parlamentului, adoptarea moţiunii simple nu are ca efect demiterea ministrului în cauză.

Cu toate acestea, potrivit AUR, prin adoptarea moțiunii de cenzură împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, românii au primit un semnal clar: „castelul lui Ciolacu se prăbușește! Îi solicităm premierului Marcel Ciolacu să ia act de votul din Senat și să o demită pe doamna ministru”.