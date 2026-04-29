PSD încearcă să rupă PNL și îi îndeamnă pe liberali să nu-l mai susțină pe Bolojan „până în pânzele albe”

Partidul Social Democrat a făcut apel, miercuri, la liderii politici să nu îl susțină cu orice preț pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că acest lucru înseamnă a distruge „orice șansă de scoatere a economiei din recesiune”.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor”, au transmis reprezentanții PSD într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a partidului.

Ei au acuzat totodată că faptul că Ilie Bolojan „se agață cu orice preț de funcție” reprezintă „o agravare a situației economice a țării”. „Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, se mai arată în mesaj.

Reprezentanții PSD au notat că au văzut, în ultimele zile, „câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare”.

„Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile. Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia. Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum”, se mai arată în mesaj.

Mesajul vine în contextul în care moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE - „Întâi România”, împotriva Guvernului Bolojan, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Președintele Nicusor Dan a declarat, la rândul său, că direcția pro-occidentală a României este consfințită de Constituție și că va acționa pentru ca țara să fie guvernată de forțe politice care susțin această orientare. Totodată, șeful statului a afirmat că ipoteza unei alianţe de guvernare între PSD și AUR este „extrem de puţin probabilă”, subliniind că nu există semnale publice din partea social-democraţilor care să indice o astfel de direcţie.

„Scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există nicio declarație din partea PSD care să indice că ar merge spre acest scenariu. Putem face o dezbatere constituțională, dar argumentele sunt de partea mea”, a mai precizat el.