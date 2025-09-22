Simion, la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului: „Aţi început cu acelaşi 'bla, bla' - că vin ruşii, că este nepatriotic ceea ce facem noi”

Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel, luni, către partidele din coaliţia de guvernare să asigure securitatea energetică a României şi, totodată, să explice firmelor şi cetăţenilor de ce trebuie să plătească facturi duble şi triple la energie.

„Din păcate, nu ştiu ce faceţi voi în această coaliţie, (...) pentru că pare cumva că este dialogul surzilor acolo. Toată săptămână trecută, în loc să vorbiţi despre subiectul acestei moţiuni simple, adică hidrocentrala de la Răstoliţa, sau poate să vorbiţi despre inflaţia care, conform fostului ministru al Finanţelor, domnul Adrian Câciu, colegul vostru, o să ajungă undeva la 12% sau 15% în guvernarea voastră, voi aţi ales să împărţiţi funcţiile de prefecţi şi de secretari de stat. Şi, în loc să răspundeţi la întrebările legitime nu doar ale AUR, ci ale cetăţenilor României, aţi început cu acelaşi 'bla, bla' - că vin ruşii, că este nepatriotic ceea ce facem noi aici întrebând despre securitatea energetică a României. Dacă vreţi să vă bateţi cu ruşii, asiguraţi securitatea energetică a României, pentru că văd că au venit să vă susţină nişte miniştri care sunt în CSAT - domnul Miruţă, domnul Moşteanu, trebuia să fie şi doamna Ţoiu, dar s-a dus să-i ţină locul preşedintelui numit, Nicuşor Dan, care nu se deranjează pentru o deplasare la New York", a afirmat Simion, în plenul Camerei Deputaţilor la dezbaterea moţiunii "Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989", scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, guvernanţii trebuie să dea explicaţii privind preţul energiei: "Trebuie să explicaţi cetăţenilor şi firmelor, pentru că spuneţi că reprezentaţi şi apăraţi interesele mediului antreprenorial, cetăţenii care plătesc facturi duble sau triple, sau explicaţi în şedinţele de coaliţie, în loc să negociaţi funcţii, explicaţi domnului ministru al Energiei, domnul Bogdan Ivan Gruia, care e situaţia de nu puteţi să asiguraţi în perioada nopţii energie la preţ accesibil".

El l-a întrebat pe fostul ministru Sebastian Burduja, aflat în sala de plen, de ce este blocat proiectul Tarniţa, dar a taxat-o în special pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"Şi de ce dumneavoastră, doamna ministru, şi când aţi fost deputat, de aici de la tribună, v-aţi pronunţat împotriva hidrocentralelor din Defileul Jiului? Nu sunt importante hidrocentralele? Aveţi ”pâinea şi cuţitul”, aveţi toată puterea în România. (...) Vă aduc aminte că sunt cinci ani de când v-aţi asumat să rezolvaţi această problemă a hidrocentralelor. Aveţi toată puterea, rezolvaţi-o! Voi sunteţi la guvernare, USR-ul cu PSD-ul. Domnul Zamfir, nu mai jucaţi balet, colegii dumneavoastră să voteze această moţiune sau sunteţi complici cu doamna ministru a Mediului, care este dirijată nu de bandiţi, ci de ONG-şti, care sunt şi mai bandiţi de multe ori în ţara noastră", a susţinut liderul AUR.