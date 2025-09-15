AUR depune moţiune simplă pe tema securităţii energetice: hidrocentralele începute înainte de 1989, obstrucţionate de politici de mediu

AUR a anunțat luni, 15 septembrie, că va depune o moţiune simplă pe tema securității energetice, întrucât consideră că, prin politicile de mediu, este obstrucționată „punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Potrivit deputatului Valeriu Munteanu, „Ministerul Mediului blochează procedurile, tergiversază avizele şi transmite mesaje publice de descurajare”.

„AUR va depune în zilele următoare la Camera Deputaţiilor o moţiune simplă, cu titlul «Slăbirea Securităţii Energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989».

România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh în primul semestru şi preţuri spot printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică. Dramatismul s-a accentuat odată cu creşterea TVA-ului de la 19% la 21% în luna august acestui an”, a spus deputatul AUR Valeriu Munteanu la Parlament, potrivit News.ro.

Acesta a arătat că „în loc să finalizeze hidrocentralele începute înainte de 1989, deja realizate în proporţie de peste 75%, declarate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/ 2022 proiecte de interes public major, Ministerul Mediului blochează procedurile, tergiversază avizele şi transmite mesaje publice de descurajare”.

De asemenea, acesta a afirmat că declarațiile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, potrivit cărora cele patru hidrocentrale din perioada comunistă pot fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine, ignoră rolul hidroenergiei în securitate energetică care oferă servicii de echilibrare, durată de viaţă, rezilienţă la condiţii meteo, protecţie împotriva inundaţiilor”.

„Mai mult decât atât, CSAT a stabilit prin hotărâri succesive, din 2022 şi 2025, că finalizarea acestor hidrocentrale este un obiectiv de siguranţă naţională”, mai subliniază acesta.

Valeriu Munteanu a prezentat şi „cazuri concrete de obstrucţionare”.

„Hidrocentrala Răstoliţa, aproape finalizată, blocată prin litigii susţinute de ONG-uri sprijinite indirect de Ministerul Mediului.

Proiectele hidroenergetice Jiu, Liviezi-Bumbeşti, Olt, Cornetu-Avric, Surduc, Siriu, Paşcani, Cerna, Motru, Tismana, stau blocate între avize şi proceduri de mediu. Ministrul Mediului nu aplică cadrul obligatoriu al Ordonanţei de Urgenţă 175 pe 2022 menit să accelereze punerea în funcţiune a acestor obiective. USR are antecedente multiple în domeniul blocării sistemului energetic naţional”, a mai acuzat parlamentarul AUR.