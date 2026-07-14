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Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan după ce AUR a fost exclus de la guvernare: „Anticipate! Revenirea la democrație!”

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Liderul AUR, George Simion, îl atacă iar pe președintele Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că nu vede Alianța pentru Unirea Românilor în viitorul Guvern, invocând riscuri pentru securitatea națională și stabilitatea economică. Simion respinge acuzațiile și cere din nou suspendarea președintelui, precum și organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Liderul AUR, George Simion. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Liderul AUR, George Simion. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!!!”, și-a început George Simion mesajul publicat pe Facebook.

Simion: „Sunt aceleași minciuni din campania prezidențială”

Reacția liderului AUR vine după ce Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, că AUR nu este, în opinia sa, un partid prooccidental și că o eventuală participare la guvernare ar putea afecta atât încrederea partenerilor externi, cât și economia României.

Președintele a invocat inclusiv riscul ca miniștri ai AUR să se opună sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

„Cum ar fi ca România, din senin aşa, să aibă un guvern în care o parte din miniştri să se opună pachetului de sancţiuni pentru Rusia. România are multe restanţe, dar cel puţin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcţia şi exact lucrul ăsta n-aş vrea să-l pierdem. Adică ar fi dramatic să-l pierdem”, a declarat Nicușor Dan.

George Simion susține însă că șeful statului reia aceleași teme folosite în campania electorală.

„Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic”, a transmis liderul AUR.

Liderul AUR: „Dezastrul economic nu este din cauza AUR”

George Simion afirmă că formațiunea pe care o conduce nu poate fi făcută responsabilă pentru situația economică actuală, întrucât nu a făcut parte din guvernare.

„Dezastrul economic în care se află România astăzi nu este din cauza AUR, ci este rezultatul guvernărilor pe care Nicușor Dan le susține și le încurajează”, a susținut acesta.

Declarațiile sunt făcute în contextul blocajului politic privind formarea unui nou Guvern. După demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai, cele două propuneri de premier făcute de Nicușor Dan nu au reușit să conducă la învestirea unui nou Executiv, iar negocierile dintre partidele parlamentare nu au dus, până în prezent, la formarea unei majorități.

Simion face trimitere la incidentele cu drone

În mesajul său, liderul AUR contestă și argumentele privind securitatea națională, invocând incidentele produse în ultimele luni în România.

„La fel, impotența statului de a reacționa în fața dronelor care au lovit Galațiul și Constanța este „meritul” acestui președinte împiedicat și al rataților pe care chiar el i-a impus la butoane”, a afirmat George Simion.

AUR continuă demersurile pentru suspendarea președintelui

Mesajul liderului AUR reia poziția adoptată de Consiliul Național de Conducere al partidului la 1 iulie, când conducerea formațiunii a decis, în unanimitate, să înceapă discuții cu celelalte partide parlamentare pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

AUR acuză că șeful statului exclude formațiunea de la negocierile privind viitorul Executiv, în ciuda rezultatului obținut la alegeri, și a anunțat că parlamentarii partidului nu vor susține niciun guvern rezultat din actuala formulă de negocieri.

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